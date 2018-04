Pentathlon | i convocati dell’Italia per il collegiale di aprile Sono 18 gli azzurri che

Pentathlon - i convocati dell’Italia per i Mondiali Youth A di Caldas da Rainha. Otto azzurrini voleranno in Portogallo : Sono stati diramati i nomi degli Otto atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali Youth A di Pentathlon moderno: rientrano in questa categoria tutti i ragazzi e le ragazze under 19. La manifestazione si terrà a Caldas da Rainha, in Portogallo, dal 7 al 15 aprile. Nella gara maschile saranno impegnati Stefano Frezza, Giorgio Malan, Giorgio Micheli ed Emanuele Tromboni, mentre in quella femminile si cimenteranno Maria Lea Lopez, Maria ...