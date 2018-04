: Pasquetta, Coldiretti: 'Gita fuori porta per 11 mln di italiani'. Traffico, criticità a Roma e Napoli [news aggiorn… - repubblica : Pasquetta, Coldiretti: 'Gita fuori porta per 11 mln di italiani'. Traffico, criticità a Roma e Napoli [news aggiorn… - Agenzia_Ansa : #Pasquetta: 11 milioni di italiani in gita. #Traffico sulle #autostrade, code sull' #A22 - CittadiSalerno : IL LUNEDI' DELL'ANGELO A SALERNO E PROVINCIA... -

Come era prevedibile giornata difficile su molte strade e in particolare sulle autostrade per l'esodo (e il controesodo) delle tradizionali gite fuori porta che si fanno a Pasqua e soprattutto oggi, a. Rallentamenti e code diffuse: critica la situazione nel nodo di Roma nord. Per ildiretto a Salerno si consiglia di utilizzare la A30 mentre, per Napoli, seguire le indicazioni per la tangenziale del capoluogo partenopeo. Rallentamenti anche su A24. Al nord, file in A22, A4, A6, A10 e A11.(Di lunedì 2 aprile 2018)