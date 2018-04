Pasquetta | traffico autostrade in tempo reale Gita fuori porta per 11 milioni di italiani

Pasquetta di sole e gite fuori porta - traffico intenso da Nord a Sud - : Secondo la Coldiretti, oltre 11 milioni di italiani hanno scelto di uscire di casa per il pranzo del lunedì dell'Angelo, spinti anche dal bel tempo e dalle temperature massime che oscillando tra i 15 ...

Pasquetta di sole e gite fuori porta - traffico intenso da Nord a Sud : Pasquetta di sole e gite fuori porta , traffico intenso da Nord a Sud Secondo la Coldiretti, oltre 11 milioni di italiani hanno scelto di uscire di casa per il pranzo del lunedì dell’Angelo, spinti anche dal bel tempo e dalle temperature massime che oscillando tra i 15 e i 20 gradi. In tutta Italia si registrano code e ...

Pasquetta - Coldiretti 'Gita fuori porta per 11 mln di italiani'. Traffico - criticità a Roma e Napoli : Roma - Traffico molto intenso sulle autostrade e strade extraurbane italiane per la tradizionale 'uscita' di Pasquetta . E questa fascia oraria della giornata è la più critica perchè si vanno ...

Pasquetta - Coldiretti : "Gita fuori porta per 11 mln di italiani". Traffico - criticità a Roma e Napoli : Il menù in molti casi a base degli avanzi della Pasqua per la quale gli italiani (stima Coldiretti) hanno speso oltre 1,2 miliardi di euro a tavola restando...