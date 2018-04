Pasquetta | l’angelo e la gita fuori porta

vanityfair

(Di lunedì 2 aprile 2018) Negli Stati Uniti è il giorno in cui si fa la caccia alle uova nel giardino della Casa Bianca. In Polonia il Lunedì di Pasqua è detto lunedì bagnato. La tradizione vuole che gli uomini inseguano le donne cercando di bagnarle con l’acqua. Nella Repubblica Ceca è il giorno della pomlázka, che vuol dire sia frustata (gentile) sia benedizione. I ragazzi colpiscono le ragazze con rametti di salice e loro donano uova colorate. Lo scopo simbolico è quello di scacciare spiriti maligni. Da noi èe vi spieghiamo perché. PERCHÉ SI CHIAMAnon è parola che si trovi scritta sul calendario. Ufficialmente è il Lunedì del, il giorno che segue la Pasqua ed è festivo. La tradizione lo vuole giorno di gite, ma è festa della Chiesa, anche se non di precetto, non è cioè obbligatorio andare a messa. Evidentemente è un diminutivo di Pasqua entrato nell’uso ...