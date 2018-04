Pasquetta in Liguria tra gite e rientri

ilsecoloxix

: RT @TurismoLiguria: Buon lunedì di #Pasquetta! Conoscete Varigotti? Questo piccolo borgo saraceno è da non perdere! Questa è la nostra #Lig… - GianBattistaBaa : RT @TurismoLiguria: Buon lunedì di #Pasquetta! Conoscete Varigotti? Questo piccolo borgo saraceno è da non perdere! Questa è la nostra #Lig… - paola_tacca : partecipando a Pasquetta Rafting e Grigliata presso Rafting in Liguria - ilnazionaleit : A Pasquetta arriva puntuale il treno strapieno di passeggeri diretti in Liguria -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Aggiornamenti - In tanti sulle strade sia per le tradizionalisia per i primidal ponte festivo. Tra Monterosso e Vernazza la decisione di regolamentare oggi il flusso di turisti per «evitare congestionamenti», anche dopo che