Pasquetta di sole e gite fuori porta - traffico intenso da Nord a Sud : Pasquetta di sole e gite fuori porta , traffico intenso da Nord a Sud Secondo la Coldiretti, oltre 11 milioni di italiani hanno scelto di uscire di casa per il pranzo del lunedì dell’Angelo, spinti anche dal bel tempo e dalle temperature massime che oscillando tra i 15 e i 20 gradi. In tutta Italia si registrano code e ...

Meteo : sole a Pasquetta in tutta Italia - ma da martedì tornano piogge e maltempo : Il sole di Pasquetta da martedì 4 aprile sarà solo un ricordo. Da domani, infatti, un perturbazione di origine atlantica riporterà pioggia e freddo soprattutto al Nord e probabilmente le condizioni Meteo peggioreranno anche al Sud da giovedì in poi.Continua a leggere

