Pasquetta | Coldiretti | gita fuori porta per 11 milioni di italiani

(Di lunedì 2 aprile 2018) Secondo l’analisi/Ixè condotta in occasione della, sono circa 11gliche hanno scelto di fare una, anche con il classico picnic nel verde nel rispetto della tradizione al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde,e dentro le città. Tra i piatti più gettonati nei picnic del Lunedì dell’Angelo si classificano – sottolinea la– lasagne, salumi, formaggi, uova sode e le tradizionali grigliate sul posto a base di carne, pesce ed anche verdure. Non mancano pero’ – precisa la– polpette, frittate di pasta o di verdure, pizze farcite, ratatouille e macedonia, ma anche colomba farcita da creme realizzate con la ”cucina del giorno dopo” favorita dalla tendenza a ridurre gli sprechi. Il menù infatti in molti casi è infatti a base degli avanzi della ...