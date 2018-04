Pasquetta al campo di tulipani | tutto esaurito a Cornaredo

Volley - Serie A2 : Pasquetta in campo al Centro Pavesi per la Millenium Savallese : pasquetta in campo al Pavesi contro il Club Italia. Giornata decisiva per la classifica, la penultima di regular season, che domani alle 17 vede l'incrocio fra Savallese Brescia e Club Itala, mentre ...

Serie A2 Femminile : Pasquetta in campo per il Club Italia CRAI - arriva Brescia : La partita avrà inizio alle 17 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallavolo . L'ingresso al pubblico sarà libero e gratuito. Prima della partita ...