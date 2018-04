Pasqua | oltre 1 | 2 miliardi di euro per il pranzo | LaPresse

Pasqua : Pam Panorama regala oltre 1500 uova di cioccolato ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici : Da diversi anni Pam Panorama sostiene enti e associazioni attive sul territorio nazionale per regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno. In questi giorni, i bambini ricoverati in alcuni dei più importanti ospedali italiani, con cui l’azienda ha stretto un rapporto di collaborazione ormai consolidato, hanno ricevuto un dolce regalo: Pam Panorama ha infatti consegnato per mano dei suoi direttori oltre 1500 uova di cioccolato, un piccolo gesto ...

Turismo - Pasqua : oltre 600mila camperisti in Italia - boom nei prossimi ponti alla scoperta dei nostri borghi e dell’artigianato Made in Italy : Anche quest’anno si prevede una Pasqua all’insegna del Turismo in Libertà, complici i segnali di netta ripresa che hanno interessato il settore nel 2017 e un inizio di 2018 ancora in positivo, perfettamente in linea col mercato europeo. Le stime di APC – Associazione Produttori Caravan e Camper prevedono che saranno infatti circa 400.000 gli Italiani e 200.000 gli stranieri che quest’anno sceglieranno questa tipologia di viaggio per le vacanze ...

La super Pasqua alla Città della Domenica : i nuovi cuccioli e ritornano anche kart - gommoni e maneggio - oltre alle visite guidate agli ... : Il parco perugino, che ha appena inaugurato una nuova stagione turistica, si prepara a ricevere i suoi ospiti con una ricca programmazione, a partire dagli spettacoli: sabato 31 marzo quello del ...

Pasqua : consumeremo oltre 15 milioni di uova di cioccolato - un giro d’affari di 230 milioni di euro : Duecentotrenta milioni di euro. A tanto ammonta il mercato delle uova di cioccolato Pasquali, secondo una indagine condotta dal Centro studi CNA in collaborazione con CNA Agroalimentare tra gli iscritti alla Confederazione. Un mercato da maneggiare con cura, quindi, non solo per la fragilità delle uova. L’indagine stima che a Pasqua 2018 si consumeranno oltre 15 milioni di uova, vendute ai consumatori mediamente a 15 euro l’una e tra i 38 e i 40 ...

Aeroporto : Gesap Palermo - a Pasqua oltre 106 mila passeggeri : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Nella settimana di Pasqua (29 marzo/3 aprile) transiteranno dall’Aeroporto di Palermo circa 106mila passeggeri. In termini percentuali, il flusso dei passeggeri è di circa il 12 per cento se confrontato al periodo di Pasqua 2017 (13 aprile/18 aprile); +20% sullo stesso