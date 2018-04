Parte per rifornire di droga i giovani per la Pasquetta | preso

F1 - GP Bahrein 2018 : riParte la sfida Ferrari-Mercedes! Il Cavallino deve colmare un gap di qualche decimo per giocarsi il Mondiale : Sale l’attesa per il secondo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Dopo l’antipasto, sul tracciato cittadino di Albert Park a Melbourne (Australia), il Circus fa rotta verso il Bahrein per affrontare uno dei weekend più spettacolari dell’anno: la corsa in notturna nel deserto di Sakhir. Dal 6 all’8 aprile ripartirà dunque la sfida tra Ferrari e Mercedes. Nel primo round australiano Sebastian Vettel si è portato a ...

Niente consultazioni per Grasso e Boldrini : loro non potranno Partecipare Video : Una piccola umiliazione che era nell'aria per i leader di #Liberi e Uguali, il partito fondato dai big del Partito Democratico fuoriusciti lo scorso anno per protesta contro le politiche dei governi Renzi e Gentiloni. Composto da esponenti storici della sinistra degli ultimi trent'anni, da D'Alema a Bersani, passando per Vasco Errani, nelle sue liste sono stati candidati anche i due presidenti uscenti di Camera e Senato, Laura Boldrini e Piero ...

Milano - esplode Parte di una palazzina : estratte vive le 9 persone coinvolte - due sono gravi | Le foto : Si ipotizza che a causare l'incidente sia stato un cedimento in seguito a un'esplosione, legata forse a una fuga di gas. Aperta un'inchiesta per crollo colposo, grave un bimbo e un 45enne.

"Ecco perché Di Maio sbaglia Metta da Parte la sua ambizione" 'La Lega valuta il ritorno alle urne' : Massimiliano Fedriga, candidato per il Centrodestra alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia (si vota il 29 aprile), è un fedelissimo di Matteo Salvini. Ex capogruppo alla Camera della Lega nella passata legislatura, ha partecipato a tutti gli incontri chiave prima e dopo le elezioni del 4 marzo. Ora... Segui su affaritaliani.it

Piscinola - corteo per il vigilante ucciso. La famiglia : 'Ci aspettavamo più Partecipazione' : 'In memoria di Francesco della Corte, vittima innocente del lavoro'. Recita così la targa esposta stamattina nella fermata della metropolitana di Piscinola, proprio dove il tre marzo scorso la guardia ...