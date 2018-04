Parma Palermo Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Parma-Palermo streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Parma-Palermo streaming, la Serie B non si ferma, partita importatissima per le zone alte della classifica e per la promozione. Ottimo momento di forma per entrambe le squadre, la squadra di D’Aversa spera di rientrare in corsa per i primi due posti. Nel match di Serie B si affronteranno Parma e Palermo in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette ...

Probabili Formazioni Parma-Palermo - Serie B - 02-04-2018 : Probabili Formazioni Parma-Palermo, 29^ giornata di Serie B, 02-04-2018 Questo 29^ turno della Serie B -ricordiamo essere un turno di recupero- metterà di fronte diverse big del campionato cadetto, formando molti incontri belli ed equilibrati. Parma-Palermo è uno di questi. La partita si disputerà lunedì 02-04-2018 alle ore 20:30. Il Parma, che in questo campionato non riesce a trovare la sua vera fisionomia, alterna prestazioni da ...

Serie B - in testa corrono tutte : vincono Empoli - Frosinone - Palermo e Parma : Sono le uniche due note di cronaca in una prima mezz'ora di gioco segnata dai tanti errori di misura e dai ritmi bassi. L'incontro si vivacizza nel finale, con il vantaggio di Gilardino , terzo ...

Serie B : il Palermo batte il Frosinone - vincono Venezia - Parma e Perugia : ROMA - Il Palermo ferma , 1-0, la corsa della capolista Frosinone e torna in corsa per i due posti che garantiscono la promozione diretta in A. Ringrazia anche il Cittadella che strappa un buon punto ,...

Serie B Palermo - frattura Rajkovic : salta il Parma : Palermo - Slobodan Rajkovic alza bandiera bianca a causa di una frattura al ginocchio. Ecco il report medico del Palermo : ' Il giocatore Slobodan Rajkovic si è sottoposto in data odierna ad una ...