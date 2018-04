Parigi-Roubaix 2018 | programma | orari e tv La data e la guida della gara

oasport

: RT @Cicloweb_it: Sagan senza gregari, la @BORAhansgrohe corre ai ripari: ingaggiato @PippoPozzato per la Parigi-Roubaix! @WilierSelleIta @E… - oltrelostacolo : RT @Cicloweb_it: Sagan senza gregari, la @BORAhansgrohe corre ai ripari: ingaggiato @PippoPozzato per la Parigi-Roubaix! @WilierSelleIta @E… - CianideBoaren : RT @Cicloweb_it: Sagan senza gregari, la @BORAhansgrohe corre ai ripari: ingaggiato @PippoPozzato per la Parigi-Roubaix! @WilierSelleIta @E… - AndolfoMauro : RT @Cicloweb_it: Sagan senza gregari, la @BORAhansgrohe corre ai ripari: ingaggiato @PippoPozzato per la Parigi-Roubaix! @WilierSelleIta @E… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Lasarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e Rai Tre oltre che su Eurosport, in diretta streaming sul sitoRai e su Eurosport Player ma anche su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE ...