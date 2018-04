Parigi-Roubaix 2018 | il percorso ai raggi X Cambia poco rispetto al passato | decisivi

oasport

(Di lunedì 2 aprile 2018) È la Regina delle Classiche, un evento unico nell’intero panorama ciclistico. Domenica si disputerà l’edizione numero 116 di quello che viene definito l’Inferno del Nord, la corsa che di fatto chiude quello straordinario momento della stagione in cui si corre su pavé. Un pavé diverso, però,a quello incontrato nelle Fiandre: queste stradine del nord della Francia non presentano salite e le pietre, se possibile, sono ancora più grosse e sconnesse. Per quest’anno saranno 29 i settori su ciottolato: andiamo a scoprire ilda segnalare per i primi 90 chilometri, che non presentano difficoltà. In caso di vento assente è difficile immaginare qualcosa di particolare, anche se proprio per le caratteristiche della corsa la caduta potrebbe sempre essere dietro l’angolo. Il primo settore in pavé sarà quello che porterà da Troisvilles a Inchy, ...