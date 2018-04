Papa | solo la fraternità può dare la pace ed estirpare corruzione

Papa : 'Solo la fraternità può dare la pace ed estirpare la corruzione' - : Il Pontefice nel Regina Coeli ha invitato a prendersi cura degli altri e ha ribadito che senza condivisione "non ci può essere impegno per la giustizia sociale". Poi ha ricordato "con una speciale ...

Papa : solo fraternità può garantire pace : 12.29 "solo la fraternità può garantire una pace duratura,può sconfiggere le povertà, può spegnere le tensioni e le guerre, può estirpare la corruzione e la criminalità". Lo ha detto Papa Francesco al Regina Coeli di questo Lunedì dell'Angelo in piazza San Pietro. E speriamo,aggiunge Bergoglio, che "la fraternità e la comunione che sperimentiamo in questi giorni di Pasqua,possano diventare nostro stile di vita e anima delle nostre ...

Enzo Iacchetti/ Video - la grave malattia del figlio Martino : "Papà non mi mai lasciato solo" (Verissimo) : Enzo Iacchetti a Verissimo: dal teatro al salotto di Silvia Toffanin per ripercorrere le tappe della sua carriera. Le ultime notizie sul conduttore e attore tanto amato dal pubblico(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 03:19:00 GMT)

Papa : Pasqua non è solo uova e colombe : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 28 MAR - La Pasqua "non finisce con la colomba, con le uova, è bello, in famiglia" ma con questa celebrazione "incomincia l'annuncio alla missione. L'annuncio è il ...

Papa : Pasqua non è solo uova e colombe : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 28 MAR - La Pasqua "non finisce con la colomba, con le uova, è bello, in famiglia" ma con questa celebrazione "incomincia l'annuncio alla missione. L'annuncio è il ...

Tiziano Ferro è papà?/ Foto su Instagram - solo un test in attesa della grande rivelazione? : Tiziano Ferro non ha mai nascosto la sua voglia di paternità e la Foto pubblicata sui social lascia pensare che il suo sogno sia finalmente diventato realtà. Ecco le novità(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:14:00 GMT)

In soccorso di Francesco arriva ‘solo’ Ratzinger. Intorno al Papa critiche e inerzia : Passati i festeggiamenti per i cinque anni di regno, la domanda non è: dove sta Francesco? Ma piuttosto: dove sta la Chiesa? Jorge Mario Bergoglio si è già conquistato un posto nella storia per il suo slancio profetico in campo religioso e per la sua leadership morale sulla scena geopolitica. Nel panorama di leader, che nel migliore dei casi vedono soltanto l’obiettivo della propria nazione, Francesco spicca per lungimiranza. Ha capito prima di ...

Valencia - Zaza segna ed esulta contro il papà : 'Solo uno scherzo' : Alla fine si deve comunque chiamarlo scherzo. Perché non c'è vera rabbia nel gesto di Simone Zaza dopo il gol contro il Betis nell'ultimo turno di Liga. 2-0 del suo Valencia e finalmente la prima rete ...

«Papà rinuncio ai tuoi soldi» - parla la figlia di Bobby Solo : ROMA - «Quando sono stata in ospedale per un mese non è stato Solo per un esaurimento ma anche per autolesionismo. Io mi tagliavo le gambe. Non ho voluto dirlo. Lo dico ora...

Veronica Satti - la figlia di Bobby Solo : ‘Papà non voglio i soldi - solo il tuo amore’ : Veronica Satti ha 27 anni e da 13 anni non vede suo padre, il cantante Bobby solo. La sua storia non è nuova al pubblico di Domenica Live. Due anni fa si presento da Barbara D’Urso per raccontare la sua storia. Ora ritorna. Una sentenza le dà ragione e le riconosce il mantenimento che il padre non le ha versato negli anni dell’università: “Gli ho fatto causa per il mancato mantenimento, l’ho vinta, ma prima ho provato in tutti ...

'Papà rinuncio ai tuoi soldi' - parla la figlia di Bobby Solo : ROMA - 'Quando sono stata in ospedale per un mese non è stato Solo per un esaurimento ma anche per autolesionismo. Io mi tagliavo le gambe. Non ho voluto dirlo. Lo dico ora perché è informazione'. ...

E brava Chanel! Cosa è successo alla figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Non solo Cristian - anche la secondogenita già si distingue. Peccato che papà non c’era… : L’ultima volta che abbiamo visto in tv Chanel Totti era pochi mesi fa, durante la finale del Grande Fratello Vip. Si è presentata sul palco a sorpresa, coi fratelli Cristian e Isabel e lasciato di stucco mamma Ilary e il pubblico. Nessuno, nemmeno la padrona di casa, si aspettava quell’incursione. È stato un bel momento, affettuoso, anche se i telespettatori hanno sperato fino all’ultimo che anche Francesco Totti, che ...

“Grazie per le vostre preghiere”. Lutto gravissimo per il papà dei Robinson. Un’altra enorme tragedia sconvolge la famiglia di Bill Cosby. La notizia è venuta fuori solo ora - a tre giorni dalla sua morte : Lutto gravissimo per Bill Cosby, indimenticabile star della sit-com I Robinson. L’attore, che suo malgrado è noto anche per le numerose accuse di molestie sessuali ai danni di 60 donne – fatti che sarebbero avvenuti fra il 1965 e il 2008 -, ha perso un’altra figlia. La notizia è apparsa sui siti americani lunedì 26 febbraio, ma la scomparsa della donna era avvenuta già da tre giorni. Aveva solo 44 anni Ensa e, stando a quanto ...

Il Papa chiede il rispetto della tregua in Siria - ma cita solo il Goutha orientale e non Afrin : Ieri sera il cardinale Pietro Parolin, davanti al Colosseo illuminato di rosso per ricordare i cristiani di tutto il mondo perseguitati, ha detto che il Vaticano sta appoggiando la tregua umanitaria ...