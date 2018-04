calcioweb.eu

: Panchina #Avellino, #Novellino verso l'esonero: testa a testa per il sostituto - CalcioWeb : Panchina #Avellino, #Novellino verso l'esonero: testa a testa per il sostituto - sportavellino : Avellino calcio - Fissati tre incontri per la panchina. Bucaro, Foscarini o Tramezzani? - SportAvellino - sportavellino : Avellino calcio - Fissati tre incontri per la panchina. Bucaro, Foscarini o Tramezzani? -

(Di lunedì 2 aprile 2018)– Situazione sempre più delicata per l’, altra sconfitta questa volta contro il Bari. Il ko dovrebbe costare laal tecnico Walter, il ribaltone sembra ormai imminente. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il primo nome che si sta valutando per ilè quello di Foscarini, l’alternativa porta a Giovanni Bucaro, ex difensore che ha concluso la sua carriera da calciatore proprio all’. No da parte di Stellone e Drago. L'articolol’esonero:per ilsembra essere il primo su CalcioWeb.