Pakistan | stuprata e uccisa bambina di 7 anni Orrore in un villaggio | cadavere ritrovato

Pakistan : altra bimba stuprata e uccisa : ANSA, - ISLAMABAD, 2 APR - Quando ancora non si sono ancora spenti ricordo e orrore per le mortali violenze sessuali subite in gennaio dalla piccola Zainab Amin di sei anni, il Pakistan si trova oggi ...

