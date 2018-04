: Bimba di 7 anni stuprata, mutilata a uccisa in Pakistan. Il caso ricorda quello della piccola Zainab - HuffPostItalia : Bimba di 7 anni stuprata, mutilata a uccisa in Pakistan. Il caso ricorda quello della piccola Zainab - ricupero_fabio : Bimba di 7 anni stuprata, mutilata a uccisa in Pakistan. Per favore mio Dio basta! @Corriere @repubblica @fattoquotidiano - gasperino75 : RT @leggoit: Bimba stuprata e uccisa a 7 anni, nuovo orrore in Pakistan. Abitanti in rivolta contro la polizia -

Nuovo orribile episodio di violenza ai danni di unaindopo il caso della piccola Zainab Amin avvenuto nel gennaio scorso. Un'altra bambina è statae assassinata per strangolamento. Teatro, come nel primo caso, la provincia del Punjab. Nessuna traccia del colpevole. Un portavoce delle forze dell'ordine si è limitato a confermare l'accaduto. La piccola, di 7 anni, è morta per strangolamento.(Di lunedì 2 aprile 2018)