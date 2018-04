Oroscopo Fanpage dal 2 all’8 aprile 2018 – a cura di Pierre Newton

Oroscopo Fanpage dal 25 marzo al 1° aprile 2018 – a cura di Pierre Newton : “Un buon giocatore è sempre fortunato” disse José Raúl Capablanca, campione mondiale di scacchi dal 1921 al 1927. Lo diceva in una disciplina in cui si dice che la fortuna non esista, ma applicava la stessa massima anche al bridge, al baseball ed al tennis, altri ambiti in cui eccelleva. Pensaci su, mentre leggi gli oroscopi di questa settimana: in fondo “fortunato” è un aggettivo che utilizziamo per descrivere una persona che ha ottenuto ...