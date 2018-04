Oroscopo del giorno oggi Lunedì 2 Aprile 2018

romadailynews

(Di lunedì 2 aprile 2018)deldelDomenica 1quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.deldiAriete Forse un bel messaggio in arrivo tramite email, telefonata, sms, chat vi porterà molta allegria. Magari si tratterà di un vecchio amico che vi cerca, che vuole ritrovarvi, sentire come state. La vostra felicità sarà palpabilee tutti godranno del vostro sorriso. Andrà bene anche il lavoro con un impegno profuso che porterà i suoi frutti nell’immediato futuro.diToro Se aspettate delle notizie importanti forse esse tarderanno ad arrivare proprioe voi non dovete preoccuparvi però perchè saranno solo in leggero ritardo. Dovete essere speranzosi e non rinunciare mai ai ...