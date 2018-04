Omicidio a Servola | anziana uccide il marito a coltellate

ilnotiziangolo

(Di lunedì 2 aprile 2018)– Arrestata questa mattina un’di 69anni, che in seguito ad una lite ha ucciso ila colpi di coltello. La coppia di, rione di Trieste, era appena rientrata ieri dopo la festa di Pasqua trascorsa con dei parenti. L’diè avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, quando l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa delle gravi ferite., una lite fra coniugi termina in tragedia Sono ancora da accertare le cause che avrebbero spinto la donna a colpire ildi 73 anni. La presunta responsabile dell’disi trova ora agli arresti domiciliari. Come riferisce l’Ansa, la coppia avrebbe trascorso la Pasqua in compagnia di alcuni parenti e sarebbe rientrata a casa nel tardo pomeriggio di ieri. Subito dopo Loredana Crasso e ilFulvio Visintin ...