Nuoto | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 | come ottenere il pass a

(Di lunedì 2 aprile 2018) Continua l’analisi di OASport attraverso ididei vari sportdi. Oggi tocca al, che sarà rappresentato in Giappone da un programma più ricco rispetto alato. 800 metri stile libero maschili, 1.500 metri stile libero femminili e staffetta 4×100 metri mista mista andranno a caratterizzare il darsi agonistico in vasca oltresolite specialità. IL NUMERO DEGLI ATLETI PRESENTI Per ogni gara (35 in totale) ogni nazione potrà schierare un massimo di due atleti ed una staffetta. In totale 28per i nuotatori e 28per le nuotatrici mentre 16 nelle prove a squadre.PROVE INDIVIDUALI I tempi limite andranno nuotati dal 1 marzo 2019 al 20 giugno. La tabella dei crono sarà disponibile a dicembre 2018. Per l’Italia, dunque, occhi puntati sui Mondiali 2019 di Gwangju (KOR), ...