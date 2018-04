Nuoto | i criteri di qualificazione agli Europei 2018 di Glasgow

oasport

(Di lunedì 2 aprile 2018) Dal 10 al 14 aprile a Riccione si terranno gli Assoluti didi Riccione. Un appuntamento ormai abituale per il movimento natatorio italiano, chiamato ad esibirsi per ottenerei i pass didi(3-9 agosto), programmati ad agosto ed evento clou del. I Campionati dunque varranno come selezione della squadra che prenderà parte alla rassegna continentale secondo i seguentiimposti della Federazione ItalianaAcquisiscono il diritto a essere selezionati per la manifestazione sulla base dei risultati ottenuti nel Campionato Italiano Assoluto: 1) i vincitori delle Finali A individuali; 2) gli atleti che siano autori nelle Finali A individuali di tempi pari o migliori di quelli della successiva tabella, fino a un massimo di tre nelle gare olimpiche diverse dai 100 e 200 stile ...