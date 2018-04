Nuoto | Campionati Italiani 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo degli

oasport

(Di lunedì 2 aprile 2018) Dal 10 al 14 aprile Riccone si animerà per l’ormai abituale appuntamento deidi. Una rassegna tricolore importante che qualificherà gli atleti agli Europei di Glasgow,ti ad agosto, ed occasione di verifica importante per i nostri atleti più importanti che il biglietto per l’evento continentale già lo possiedono. Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini e Gabriele Detti saranno sempre loro i protagonisti su tutti. Il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero, reduce dall’esperienza australiana, vorrà testare la propria condizione nelle 30 vasche ed anche negli 800 sl dove lo attende il suo amico/rivale Detti, iridato a Budapest 2017. Il toscano, dopo il problema alla spalla, ha ripreso a pieno regime da alcune settimane e non potrà essere al 100%, tuttavia la sfida con Greg sarà entusiasmante ed una delle ...