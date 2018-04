Numeri in crescita per il Teatro ' Puccini' di Altopascio

Emre Can al Liverpool : ecco i Numeri della sua crescita : Nel Liverpool quest'anno a rubare la scena è il trio composto da Manè, Salah e Firmino. Il loro straordinario rendimento, caratterizzato da 63 gol segnati in totale, sta permettendo ai Reds di ...

Industria 4.0 - la crescita 'cinese' dell'Italia spiegata in sei Numeri : Il piano Industria 4.0 del governo entra nella seconda fase. Pronti investimenti per 9,8 miliardi. Ora il focus sarà sulle competenze e sul lavoro

Palermo : Numeri in crescita per il Banco Farmaceutico : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - "Poveri assoluti, pazienti terminali, anziani, homeless, giovani, lavoratori autonomi, bambini in affido o con ritardo psicomotorio, famiglie che vivono in condizioni di estrema difficoltà: sono sempre di più, a causa della recrudescenza della crisi economica, i soggett