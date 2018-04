Non è una punizione divina Come la Sicilia può cambiare

Il tunisino ricercato : 'Non sono terrorista - una donna mi ha incastrato' : Negli ultimi giorni aveva fatto molto parlare la notizia di un presunto terrorista tunisino pronto a compiere attacchi in Italia . Tale notizia era stata riportata dalla stragrande maggioranza dei ...

Il tunisino ricercato : 'Non sono terrorista - una donna mi ha incastrato' : Negli ultimi giorni aveva fatto molto parlare la notizia di un presunto terrorista tunisino pronto a compiere attacchi in Italia. Tale notizia era stata riportata dalla stragrande maggioranza dei media italiani ed internazionali, ma in seguito si è rivelata essere una vera e propria 'fake news'. Difatti il sospetto terrorista, il 41enne Atef Mathlouthi, è recentemente uscito alla scoperto e ha confermato di non essere un militante ...

POSITANO - NICOLA MARRA 20ENNE SCOMPARE NEL NULLA/ Ultime notizie - Non torna dopo una notte in discoteca : POSITANO, 20ENNE sparito dopo serata in discoteca: non si hanno ancora notizie di NICOLA MARRA, giovane napoletano. La polizia da 24 ore cerca indizi, l'auto ancora nel parcheggio(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 07:04:00 GMT)

Scontri Gaza - Israele : “Non ci sarà alcuna commissione d’inchiesta” : Scontri Gaza, Israele: “Non ci sarà alcuna commissione d’inchiesta” “Le proteste palestinesi non erano certo il Festival di Woodstock”, ha detto il ministro israeliano Avigdor Lieberman,replicando alla richiesta dell’Onu di aprire “un’indagine indipendente e trasparente” Continua a leggere

Firenze - una brutta notizia per la città : dopo lo scoppio del carro la colombina Non torna : Tradizionale scoppio del carro a Firenze davanti alla cattedrale di Santa Maria del Fiore dove il ‘Brindellone’, come i fiorentini chiamano il carro, è arrivato intorno alle 10.00 accompagnato dal corteo del calcio storico e dal rullo dei tamburi. La colombina – il congegno trasportato da un razzo innescato dal cero santo – partita dall’altare della Cattedrale al momento dell’intonazione del Gloria, ha acceso i mortaretti ...

FIORDALISO/ "Non voglio mica la Luna" - un augurio di Pasqua a Cristina Parodi (Domenica In) : FIORDALISO, ospite nella puntata di Domenica In per celebrare gli anni ’80 protagonisti della fiction Rai. Concerto evento lo scorso mese di Marzo sul Roof Garden del Casinò di Sanremo.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:55:00 GMT)

JUVENTUS - ALLEGRI/ "Ho una panchina che mi permette di fare casino - Kedhira Non va fischiato” : JUVENTUS, parla ALLEGRI: "Con il Milan partita seria, vittoria importante ma campionato ancora lungo”. Le parole del Conte Max dopo il bel successo dei bianconeri contro il Diavolo(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 10:44:00 GMT)

Caressa : 'Solo Allegri fa una cosa che Non fa nessun altro allenatore' : Fabio Caressa , a Sky Sport , parla così di Massimiliano Allegri e la vittoria della Juve col Milan: 'Allegri non divide i novanta minuti per undici, ma per quattordici. Ha già preimpostato i cambi da fare in partita. ...

Ivan Cattaneo/ "Non ambisco ad essere una icona gay" (Domenica In) : Ivan Cattaneo ospite a Domenica In con Cristina Parodi si esibirà sulle note di “Sono bugiardo”, il suo cavallo di battaglia, ecco la sua carriera dagli esordi ad oggi.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 03:47:00 GMT)

Belen Rodriguez/ Foto - una splendida Pasqua con Andrea IanNone (Verissimo) : Belen Rodriguez questa sera si racconterà Verissimo in compagnia di sua madre Veronica Cozzani e sua sorella Cecilia. Appuntamento alle 16.00 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 00:30:00 GMT)

Il Papa : 'La resurrezione è una sfida - Non dobbiamo stare zitti davanti alle ingiustizie' : Ammutoliti e rassegnati, stiamo in silenzio e non facciamo nulla "per vincere tante ingiustizie che vivono nella loro carne tanti nostri fratelli". Il Papa, allora, durante la veglia di Pasqua ...