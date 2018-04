Nokia 9 potrebbe avere una tripla fotocamera posteriore

Nokia 9 potrebbe utilizzare un lettore di impronte digitali integrato nel display : Nokia 9, il top di gamma del brand finlandese che dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell'estate, potrebbe utilizzare un lettore di impronte digitali integrato nel display, come confermano nuove fonti definite attendibili. L'articolo Nokia 9 potrebbe utilizzare un lettore di impronte digitali integrato nel display è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il Nokia 8 Pro e il Nokia 9 potrebbero essere lanciati in estate : Stando a nuove indiscrezioni, HMD Global avrebbe ancora qualche smartphone interessante da lanciare quest'anno: stiamo parlando di Nokia 8 Pro e Nokia 9

HMD potrebbe presto lanciare il Nokia 9 con Snapdragon 845 : Ricciolo su Twitter con un messaggio ha svelato che HMD dovrebbe presto lanciare un altro Nokia forte di una dotazione hardware da primo della classe

Il mitico Nokia 8110 potrebbe tornare al MWC 2018 con un modem 4G : In occasione del Mobile World Congress 2018 potremo assistere al ritorno di un telefono a dir poco mitico, il Nokia 8110. Scopriamo insieme le sue feature

Nokia 4 potrebbe arrivare al MWC 2018 con a bordo uno Snapdragon 450 : Arrivano nuove indiscrezioni per Nokia 4. Sebbene le specifiche tecniche ancora scarseggino, il nuovo smartphone Android di fascia medio bassa potrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon 450 secondo quanto emerso. Si parla inoltre di un possibile lancio al prossimo Mobile World Congress 2018 assieme a Nokia 1, Nokia 7 Plus e a Nokia 8 Scirocco.

Nokia 7 Plus si mostra dal vivo e potrebbe debuttare presto in India : Soltanto ieri il noto leaker Evan Blass ha mostrato i primi probabili render di Nokia 7 Plus, un dispositivo doppiamente interessante.

Nokia 8 Sirocco potrebbe essere presentato al MWC 2018 : Il nome Nokia 8 Sirocco è stato registrato: dovrebbe trattarsi di una versione migliorata dello smartphone attualmente in commercio, dotata di display OLED LG, doppia fotocamera anteriore e memorie da 6/128 GB. La presentazione potrebbe avvenire al MWC 2018 di Barcellona.

Nokia potrebbe lanciare un nuovo smartphone con Snapdragon 845 e fotocamera "penta-lens" : Nokia potrebbe lanciare durante il 2018 un nuovo smartphone top di gamma con SoC Snapdragon 845 e una fotocamera "penta-lens" con 5 moduli fotografici posteriori: ecco i primi dettagli su questo nuovo camera phone firmato dallo storico marchio finlandese.