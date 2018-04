Nokia 9 con tripla fotocamera posteriore? Le caratteristiche svelate

HMD chiarisce la promo di Google Home Mini con Nokia 6.1 e l’arrivo di Nokia 7 Plus : Uscita e promozioni di Nokia 6.1 e Nokia 7 Plus? Abbiamo chiesto maggiori informazioni a HMD Global Italia e vi raccontiamo tutto. L'articolo HMD chiarisce la promo di Google Home Mini con Nokia 6.1 e l’arrivo di Nokia 7 Plus proviene da TuttoAndroid.

Nokia 6 (2018) in Italia ad Aprile con Google Home Mini in regalo : il prezzo : La versione 2018 di Nokia 6 inizierà al commercializzazione in Italia a partire da Aprile 2018 con il regalo il Google Home Mini: ecco il suo prezzo di listino ufficiale.Annunciato durante il MWC 2018 che si è tenuto a Barcellona a fine febbraio 2018, la nuova variante 2018 del Nokia 6 (chiamata anche Nokia 6.1) sarà ufficialmente commercializzato in Italia a partire dalla seconda metà di Aprile di quest’anno.Nokia 6 2018 in arrivo ad ...

Nokia 9 compare in un nuovo concept con il notch : Nokia 9, il probabile nuovo top di gamma del brand, torna protagonista di un nuovo concept in cui si evidenzia la presenza di un notch. Tra le immagini che girano sul web ce n'è anche una in cui il probabile nuovo flagship viene ritratto accanto al Nokia 7 Plus. Nokia 9 si preannuncia uno smartphone premium a tutti gli effetti. Scopriamo insieme questo nuovo concept. L'articolo Nokia 9 compare in un nuovo concept con il notch proviene da ...

Nokia 9 in arrivo per superare i top di gamma della concorrenza : HMD ha lanciato quattro nuovi smartphone marchiati Nokia al MWC di Barcellona tra cui il Nokia 8 Sirocco individuato come dispositivo di punta dell’intera lineaLo smartphone infatti si è aggiudicato l’etichetta di ammiraglia grazie alla sua configuarazione hardware ma forse l’azienda non ha ancora dato il meglio.Nokia 8 Pro e Nokia 9: I prossimi nuovi topPoco dopo la presentazione di Sirocco 8 sono subito arrivate notizie ...

HMD potrebbe presto lanciare il Nokia 9 con Snapdragon 845 : Ricciolo su Twitter con un messaggio ha svelato che HMD dovrebbe presto lanciare un altro Nokia forte di una dotazione hardware da primo della classe L'articolo HMD potrebbe presto lanciare il Nokia 9 con Snapdragon 845 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Vodafone e Nokia al lavoro sulla connettività LTE delle prossime missioni sulla Luna : Nokia e Vodafone hanno sviluppato una soluzione che potrebbe essere utilizzata nelle prossime missioni sulla Luna. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Vodafone e Nokia al lavoro sulla connettività LTE delle prossime missioni sulla Luna è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 8110 4G : lo smartphone con design retrò a forma di banana! : Nokia 8110 4G è il nuovo smartphone android con un design nostalgico a forma di banana che offre però una durata della batteria veramente elevata: i dettagli.Dopo aver annunciato ieri il Nokia 8 Sirocco, il Nokia 1 e il Nokia 7 Plus, HMD Global nella giornata di ieri pre-MWC 2018 ha un pò stupito tutti presentando il Nokia 8110 4G.Si tratta di una nuova variante di un telefonino che l’azienda finlandese presentò al grande pubblico quasi 20 ...

Al MWC 2018 brilla Nokia 1 con Android GO : miglior smartphone a meno di 100 euro? : Il MWC 2018 non è solo Samsung Galaxy S9, nuovi Sony Xperia XZ2 e dunque top di gamma ma anche Nokia 1 con Android Go che si candida seriamente ad essere il miglior smartphone di quest'anno con sistema del robottino verde "snellito" a meno di 100 euro. Quali sono i suoi innegabili punti di forza? I non patiti del device all'ultimo grido e magari i neofiti del mondo smartphone potrebbero essere ingolositi proprio dal Nokia 1: il perché è ...

Nokia conferma Android P per Nokia 8 Sirocco - 7 Plus - 1 e 6 (2018) - insieme ad altre cose : Nokia, alle cui spalle c'è HMD Global, ci tiene alla trasparenza e alla comunicazione e così ha voluto sottolineare alcuni aspetti che nel corso dell'evento di ieri potrebbero essere sfuggiti o passati in secondo piano. L'articolo Nokia conferma Android P per Nokia 8 Sirocco, 7 Plus, 1 e 6 (2018), insieme ad altre cose è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 8110 4G : lo smartphone con design retrò a forma di banana! : Nokia 8110 4G è il nuovo smartphone android con un design nostalgico a forma di banana che offre però una durata della batteria veramente elevata: i dettagli.Dopo aver annunciato ieri il Nokia 8 Sirocco, il Nokia 1 e il Nokia 7 Plus, HMD Global nella giornata di ieri pre-MWC 2018 ha un pò stupito tutti presentando il Nokia 8110 4G.Si tratta di una nuova variante di un telefonino che l’azienda finlandese presentò al grande pubblico quasi 20 ...

Nokia 8110 - ritorno alle origini con il telefono “a banana”. Ed è anche giallo : Indietro 26 febbraio 2018 2018-02-26T18:34:58+00:00 ROMA – L’iconico telefono a banana è tornato.Dopo il 3210 Nokia continua l’operazione nostalgia rispolverando un classico del 1996, l’8110.L’iconico slider, chiamato anche “banana phone”, torna in commercio in versione restaurata, pur mantenendo lo stile che lo rese famoso negli Anni 90. Il nuovo Nokia 8110 Il nuovo Nokia 8110 […] L'articolo Nokia 8110, ritorno alle origini con il ...

Nokia - a Barcellona HMD presenta 4 nuovi modelli con Android : HMD Global ha presentato, nel corso della propria conferenza pre-MWC, 4 nuovi smartphone Android a marchio Nokia, oltre alla riedizione del celebre 8110, annunciando il suo ingresso con l’intera lineup di smartphone nel programma Android One di Google. Il Nokia 1 va ad occupare la casella più bassa nella famiglia di smartphone Android, sia dal punto di vista prestazionale che per il suo prezzo. L’entry level di HMD avrà a sua ...

Mobile World Congress - Nokia rilancia il “banana phone” di 20 anni fa : Barcellona – Nokia dà i numeri in Catalogna e continua l’operazione nostalgia. Sul palco allestito all’interno del Museo di Arte Contemporanea (Macba) sono stati presentati quattro smartphone in grado di accontentare ogni tipo di utente, anche in termini di prezzo. Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus e il nuovo Nokia 6 condivideranno una versione del sistema operativo più efficiente, perché grazie all’ingresso nella famiglia Android ...

Nokia 8110 4G il “banana phone” con le app - guardatelo in anteprima dal MWC 2018 (video) : Avreste mai pensato di usare WhatsApp su un Nokia 8110? Ora è realtà grazie ad HMD Global che sta portando avanti l'operazione nostalgia che ora vede un nuovo capitolo nel banana phone Nokia 8110 4G, animato da YunOS, un fork di Android, compatibile potenzialmente anche con le classiche app Android. L'articolo Nokia 8110 4G il “banana phone” con le app, guardatelo in anteprima dal MWC 2018 (video) è stato pubblicato per la prima ...