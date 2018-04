NOI CENTRO-Brindisi Toni Muccio | È infatti trascorso quasi un mese dal voto politico e

Centrodestra - il retroscena su Giorgia Meloni. Gela Silvio Berlusconi : 'Partito unico? No - NOI non ci stiamo' : Un retroscena nel retroscena. Quando Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni , scrive Repubblica , sabato mattina si sono visti per sbloccare la crisi sulla presidenza di Camera e Senato , ...

Di Maio stoppa il centrodestra : «Per NOI Romani è invotabile»|I numeri : video : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo

Vertice del Centrodestra : "A NOI la presidenza del Senato - al M5S la Camera" : A Palazzo Grazioli oggi si è riunito il Centrodestra, la coalizione che ha vinto, senza maggioranza, le elezioni del 4 marzo. Hanno partecipato Silvio Berlusconi e Niccolò Ghedini per Forza Italia, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti per la Lega, Giorgia Meloni e Ignazio la Russa per Fratelli d'Italia. Al termine del Vertice è stato diramato un comunicato ufficiale, eccolo:"Il Centrodestra propone ai capigruppi parlamentari un comune ...

Centrodestra : "Sì alla Camera per M5s - a NOI il Senato" : Dal Centrodestra ok alla presidenza della Camera per il M5s, mentre quella del Senato dovrebbe andare a Forza Italia. Salvini: "Per ora accordo solo sui presidenti ma nulla è impossibile". M5s: non veniamo meno ai nostri principi ma la legislatura deve partire.

Patto nel centrodestra : «A NOI la presidenza al Senato Camera a M5S» Il vertice : foto I numeri : la videoscheda : In un documento sottoscritto da Salvini, Berlusconi e Meloni, anche l’intesa di riconoscere un vicepresidente ai gruppi parlamentari esclusi dalle cariche più alte di Montecitorio e Palazzo Madama