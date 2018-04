Nicola Marra | trovato morto il 20enne napoletano scomparso a Positano

Positano - Nicola Marra trovato morto : incidente?/ Ultime notizie - 20enne napoletano scomparso dopo discoteca : Positano , 20enne sparito dopo serata in discoteca : Nicola Marra , trovato morto il giovane napoletano in un vallone. La polizia da 24 ore cerca indizi: possibile incidente sugli scogli.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 18:32:00 GMT)

Trovato morto Nicola Marra : il corpo in un burrone : La tragica notizia è stata confermata. E' stato ri Trovato il corpo senza vita di Nicola Marra , il giovane scomparso nel nulla a Positano dopo una serata in...

