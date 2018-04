NEWS - Rinnovi di massa per la CW

lostinaflashforward

(Di lunedì 2 aprile 2018) Nunzio vobis magnum gaudium... Habemus seriae!La CW ha annunciato il rinnovo di ben dieci serie TV!Supernatural è stata rinnovata per la quattordicesima stagione, confermandosi lo show più longevo dell'emittente.Anche tutte le serie di Berlanti sono state rinnovate: Arrow tornerà per una settima stagione, The Flash per la quinta, DC's Legends of Tomorrow e Supergirl sono state rinnovate per la quarta e la nuova arrivata Blake Lightning è stata rinnovata per una seconda.Gli altririguardano Riverdale, che tornerà per una terza stagione, Dynasty e Crazy Ex Girlfriend torneranno per una quarta e infine Jane The Virgin, rinnovato per la quinta stagione.Riguardo agli altri show della CW Life Sentence, iZombie, The 100 e Valor, scopriremo il loro destino a maggio.Inoltre, la rete ha annunciato di voler espandere il suo palinsesto, spalmando i programmi su sei ...