New York | violenta contrazione per Tiffany

Crolla a New York Ralph Lauren : Affonda sul mercato la maison statunitense , che soffre con un calo del 2,66%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del World Luxury Index , ad evidenza del ...

Sotheby's in picchiata a New York : In forte ribasso la casa d'aste del Regno Unito , che mostra un disastroso -3,1%. L'andamento di Sotheby's nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa del titolo,...

Stangata sui taxi di New York - arriva pedaggio a Manhattan :

Buon Natale da New York : Foto della tardiva neve che oggi ha coperto la città The post Buon Natale da New York appeared first on Il Post.

Londra città violenta - più omicidi che a New York : sorpasso “storico” : Londra città violenta, più omicidi che a New York: sorpasso “storico” Dall’inizio dell’anno sono già trenta gli omicidi compiuti nella capitale britannica. Dispiegati altri cento agenti nelle strade Continua a leggere

Londra violenta - più omicidi che a New York : è la prima volta : L'amministrazione londinese ha provato a rassicurare gli abitanti sottolineando che la City "resta una delle città più sicure al mondo" . E la Met Police, la polizia della capitale britannica, ha ...

Usa - l’insolita Pasquetta di New York : la Grande Mela si sveglia sotto oltre 10 centimetri di neve – FOTOGALLERY : Né gite fuori porta né pic-nic a Central Park. La Pasquetta di New York è sotto la neve. La Grande Mela si è svegliata sotto una coltre bianca che ha raggiunto in alcuni punti della metropoli i 15 centimetri e temperature vicine allo 0° nel lunedì dell’Angelo. Migliaia le foto postate dai newYorkesi sui social che già lo scorso anno ebbero a che fare con il maltempo nei giorni pasquali. A causa della neve, è stato rinviato ...

Trump è un maiale sulla copertina del New York Magazine : un attacco frontale quello portato dal New York Magazine all'amministrazione Trump, accusata 'non per collusione... non per incompetenza... non per crudeltà... è la corruzione stupido'. Secondo la ...

Mazda CX-3 2018 debutto con successo a New York [+ Galleria] : La Mazda CX-3 2018 ha fatto il suo debutto mondiale al New York Auto Show. Caratterizzata da un design KODO più maturo, da motori SKYACTIV aggiornati e da una più ampia gamma di tecnologie di sicurezza i-ACTIVSENSE, la nuova Mazda CX-3 è pronta per proseguire il successo del modello precedente quando questa estate sarà commercializzata in Europa. Secondo aggiornamento dal suo lancio nel 2015, il nuovo CX-3 si basa ancora una volta sulla ...

PASQUA A New YORK/ Un cuore povero non si stanca mai di seguire quella croce : "Camminiamo in silenzio. E' sempre stato così da quel 5 aprile 1996 quando per la prima volta seguimmo la croce di Nostro Signore sul Ponte di Brooklyn".

Salone di New York - lo show dei Suv" : Il Levante Trofeo, svelato al Jacob Javitz Convention Center, è il Suv più potente al mondo. È in versione limitata, riservata al mercato nordamericano. Ma è una prova di forza della casa del ...

A New York Diary - : Un lungo weekend a New York è il momento migliore per fare shopping e vedere alcuni nuovi spettacoli e mostre in città: ho visitato, ad Alma Zevi, la prima mostra personale negli States del mio amico ...

New York : senza freni Cummins : Brilla Cummins , che passa di mano con un aumento del 2,34%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...

ANSA, - NEW York, 29 MAR - Petrolio in calo a New York scambiato a 64,32 dollari al barile , -0,09%, . 29 marzo 2018