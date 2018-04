Netflix - Sky & co. : ora li puoi vedere anche all'estero : Scatta il nuovo regolamento Ue sullo streaming durante i viaggi all'estero. Da aprile, infatti, gli abbonati a Netflix o a Sky - come anche quelli di Mediaset Premium o di Infinity, tra gli altri - potranno continuare a seguire i loro ...

Sky acchiappatutto : accordi con Mediaset Premium e Netflix : È la prima volta che un network tradizionale si allea con la piattaforma di streaming , quindi le produzioni originali Netflix e ciò che rientra nei pacchetti Sky, come le serie tv prodotte da Hbo, ...

Cosa cambia con le nuove regole Ue per gli abbonati di Sky - Mediaset e Netflix : Giù le barriere digitali: da domenica 1 aprile potremo seguire la squadra del cuore, vedere le serie tv preferite, ascoltare musica, scaricare e-book o giocare in qualsiasi Paese europeo. Entra infatti in vigore il regolamento comunitario sulla portabilità dei contenuti online che consentirà agli abbonati di usufruire dei servizi di streaming e della trasmissione di programmi audio-visivi online in tutti gli Stati ...

Rivoluzione Netflix - SkyGo e non solo : servizi visibili all’estero come in Italia - le novità dal 1 aprile : Una graditissima novità è in arrivo per gli abbonati Netflix, SkyGo, Amazon Prime Video, Premium e di tanti altri servizi on demand e in streaming in abbonamento: tutti i clienti di queste piattaforme potranno ben presto beneficiare della visione di tutti i contenuti in Europa come in Italia, senza alcuna limitazione o particolare prerequisito se non quello di avere a disposizione una connessione internet naturalmente. Lo spirito comunitario ...

Netflix e Sky si alleano per portare lo streaming su Sky Q : Non bisogna poi dimenticare che proprio Disney ha confermato il prossimo lancio di una piattaforma di streaming . La competizione si fa sempre più serrata e quindi Rupert Murdoch e Reed Hastings ...