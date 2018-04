Netanyahu | Migranti da Israele andranno anche in Italia

Netanyahu sospende l’accordo con l’Onu per l’espulsione dei migranti : Netanyahu sospende l’accordo con l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati dopo le proteste dell’opposizione. Il primo ministro dice che incontrerà alcuni rappresentanti della zona sud di Tel Aviv e solo dopo prenderà in considerazione l’ipotesi di implementare nuovamente l’accordo....

Migranti - premier israeliano Netanyahu : “Li manderemo in Italia”. Farnesina : “Nessun accordo” : Migranti, premier israeliano Netanyahu: “Li manderemo in Italia”. Farnesina: “Nessun accordo” Israele annuncia un piano per distribuire 16mila Migranti africani in Canada, Germania e Italia. Ma il ministero degli Esteri italiano nega: “Non c’è alcun accordo con l’Italia nell’ambito del patto bilaterale tra Israele e l’Unhcr per la ricollocazione, in cinque anni, dei Migranti che […]

Migranti - premier israeliano Netanyahu : “Li manderemo in Italia”. Farnesina : “Nessun accordo” : Israele annuncia un piano per distribuire 16mila Migranti africani in Canada, Germania e Italia. Ma il ministero degli Esteri italiano nega: "Non c'è alcun accordo con l'Italia nell'ambito del patto bilaterale tra Israele e l'Unhcr per la ricollocazione, in cinque anni, dei Migranti che vanno in Israele dall'Africa".Continua a leggere

Migranti da Israele all’Italia - retromarcia di Netanyahu : «Era solo un esempio» : Il governo voleva riportare oltre i richiedenti asilo in Africa, ma è stato raggiunto un compromesso «senza precedenti» con le Nazioni Unite: verranno portati nei Paesi che accetteranno di accoglierli. L’Italia? solo un esempio possibile, non c’è alcun accordo

Migranti da Israele all’Italia - ok dell’Onu Roma nega e Netanyahu fa retromarcia : Il governo voleva riportare oltre i richiedenti asilo in Africa, ma è stato raggiunto un compromesso «senza precedenti» con le Nazioni Unite: verranno portati nei Paesi che accetteranno di accoglierli. L’Italia? Solo un esempio possibile, non c’è alcun accordo

Israele - Netanyahu : 'Migranti africani trasferiti anche in Italia' : I migranti africani attualmente in Israele saranno reinsediati in Paesi occidentali come Italia, Canada e Germania. Lo ha annunciato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, sulla base dell'accordo ...

Israele - accordo con Onu sui migranti africani Netanyahu : “Saranno trasferiti anche in Italia” : Israele, accordo con Onu sui migranti africani Netanyahu: “Saranno trasferiti anche in Italia” I migranti africani attualmente in Israele saranno reinsediati in Paesi occidentali come Italia, Canada e Germania. Lo ha annunciato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, sulla base dell’accordo raggiunto con l’Unhcr allo scopo di annullare il controverso piano di espulsione dei profughi. Continua […]