' Nessun accordo su migranti da Israele'

Migranti da Israele all’Italia - ok dell’Onu Ma Roma smentisce : «Nessun accordo» : Il governo voleva riportare oltre i richiedenti asilo in Africa, ma è stato raggiunto un compromesso «senza precedenti» con le Nazioni Unite: verranno portati nei Paesi che accetteranno di accoglierli

Israele-Onu - intesa su espulsioni : migranti trasferiti anche in Italia. Farnesina : "Nessun accordo" : Israele ha annullato oggi a sorpresa la espulsione verso il Ruanda di migliaia di migranti eritrei e sudanesi, che doveva iniziare nei prossimi giorni ma che era stata temporaneamente bloccata dalla...

L’Onu : migranti da Israele all’Italia Ma Roma smentisce : «Nessun accordo» : Il governo voleva riportare oltre i richiedenti asilo in Africa, ma è stato raggiunto un compromesso «senza precedenti» con le Nazioni Unite: verranno portati nei Paesi che accetteranno di accoglierli

Cina-Santa Sede - Vaticano : "Nessun accordo - dialogo in corso" : "Posso affermare che non vi è alcuna firma imminente di un accordo tra Santa Sede e Repubblica popolare cinese". Lo assicura il direttore della Sala stampa vaticana Greg Burke commentando le notizie arrivate da Pechino in merito al confronto sulla nomina dei vescovi nel Paese asiatico. "Vorrei anche sottolineare - aggiunge - che il Papa rimane in costante contatto con i suoi collaboratori sulle questioni cinesi, accompagnando il dialogo in ...

Fico sul bus - parla il fotografo : 'Nessun accordo - fatto il mio mestiere' : Angelo Carconi, il fotografo dell'ANSA che ha immortalato Roberto Fico mentre andava in autobus in ufficio alla Camera, ha raccontato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 com'è nata la foto ripresa ...

NAPOLITANO - ELEZIONI PRESIDENTI CAMERE/ Senato - Nessun accordo e fumata nera in Parlamento : Giorgio NAPOLITANO presidente del Senato "arbitro" per l'elezione del successore di Grasso. Il primo discorso è una stroncatura al Pd e a Renzi, poi punge anche Lega e M5s(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Camera e Senato - diretta elezioni dei Presidenti/ Scheda bianca e fumata ‘nera’ votazioni : Nessun accordo Lega : Senato e Camera, diretta elezioni dei Presidenti: Scheda bianca e fumata nera a Montecitorio e Palazzo Madama. No accordi tra M5s, Lega, Forza Italia e Pd: si decide tutto domani?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:21:00 GMT)

WhatsApp firma un accordo in Gran Bretagna : Nessuna condivisione con Facebook : WhatsApp ha siglato un accordo con le autorità britanniche, impegnandosi a non condividere i propri dati con Facebook, almeno fino a quando i due servizi non saranno in regola con il General Data Protection Regulation. L'articolo WhatsApp firma un accordo in Gran Bretagna: nessuna condivisione con Facebook proviene da TuttoAndroid.

Rosato : Renzi non parteciperà a primarie. Orlando : Nessun accordo con M5S : L'annuncio del capogruppo Pd Rosato: l'ex premier non sarà tra i candidati nella prossima consultazione per la segreteria. Il Ministro della Giustizia: "le battaglie che possono diventare maggioritarie in Parlamento, non penso ad una opposizione che si limita ad una sorta di Aventino ma che abbia un carattere costruttivo". Prodi: il Pd non è finito.

Orlando : Nessun accordo con M5S - all'opposizione si possono fare molte cose : "Le battaglie che possono diventare maggioritarie in Parlamento, non penso ad una opposizione che si limita ad una sorta di Aventino ma che abbia un carattere costruttivo", spiega il ministro della giustizia. Prodi: il Pd non è finito, non c'è nulla di irrimediabile in politica, c'è sempre un futuro

Nafta - Ancora Nessun accordo su riforma trattato : Ennesimo nulla di fatto nelle trattative per la riforma del Nafta, il North American Free Trade Agreement. Ieri si è svolto a Città del Messico il settimo round di trattative tra i rappresentanti di Stati Uniti, Canada e Messico, ma non è stato raggiunto alcun accordo nonostante alcuni progressi e le aperture del presidente statunitense Donald Trump.Il tempo stringe. Robert Lighthizer, il capo negoziatore per gli Usa, ha sottolineato come non ...

Brexit - May : Accordo difficile - Nessuno sarà pienamente soddisfatto : Teleborsa, - Difficilmente le trattative commerciali sulla Brexit soddisfaranno pienamente le parti. Ne è convinta la Premier britannica Theresa May che, nell'atteso discorso alla Mansion House nella ...

Brexit - May : "Accordo difficile - Nessuno sarà pienamente soddisfatto" : Difficilmente le trattative commerciali sulla Brexit soddisfaranno pienamente le parti. Ne è convinta la Premier britannica Theresa May che, nell'atteso discorso alla Mansion House nella City ...

May : Nessun accordo doganale con la Ue : 13.45 Il Regno Unito non farà parte di alcuna forma di unione doganale con la Ue dopo la Brexit.Così un portavoce del governo conservatore di Theresa May in risposta alla posizione opposta espressa oggi dal leader dei laburisti Jeremy Corbin. Il portavoce di Downing Street ha precisato il No pure alla permanenza della Gran Bretagna nel mercato unico.