«Nell’amore | nell’amicizia | perché continuo a rovinare tutto?»

(Di lunedì 2 aprile 2018) Cara Ester, «Gli amori felici nascono nella maniera più semplice» e «Quelli che a te ci tenevano non richiameranno» e ancora: «Basta che non diventi il tipo di persona che ha bisogno di perdere le cose per sapere quanto valgono». Ecco, con parole tue, ho messo insieme il mio dubbio: temo di essere diventata quel tipo di persona. Ho fatto così con un ragazzo e, forse, cosa non tanto diversa in certi legami alla Ferrante, ho fatto così con un’amica. Tre anni fa lasciai una specie di Alberto Angela per un attraente cretino, di cui restai cotta e in poco tempo ustionata. Mentre le ustioni passavano io e Alberto ci riavviciniamo; tipico caso in cui si sta tanto insieme senza «essere insieme». Poi partii lontano per un po’. Tornai. Tornai da lui. Ma una volta tornata gli dèi mi avevano già punita con quello che meritavo e che mi ha fatto impazzire. C’era e c’è un’altra persona al suo ...