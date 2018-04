Nella settimana del cibo sconti e cene al mercato

Il Segreto Anticipazioni : cosa accadrà Nella prima settimana di aprile : La drammatica morte di Ana causata dal rovinoso incendio appiccato da Prudencio sconvolgerà tutti gli abitanti di Puente Viejo.

Meteo instabile Nella settimana santa : temporali prima del caldo : Sarà una settimana santa all'insegna dell'instabilità per quanto riguarda le previsioni Meteo. Già nella giornata di oggi sono attesi primi temporali sulle Alpi, che potrebbero spingersi...

Da Bud Spencer Blues Explosion a OrNella Vanoni - da Sun Ra Arkestra a Bax & Rufo : settimana piena : LUNEDI' 26 MARZO Rock/I texani Balmorhea live al Wishlist E' strano come un certo rock possa avere le influenze più diverse e conservare al tempo stesso tutte le sue caratteristiche: è il caso dei ...

Sole e temporali Nella settimana santa : Roma - La nuova settimana si preannuncia più stabile rispetto a quella appena passata anche se non mancherà occasione per qualche pioggia, soprattutto nella seconda parte. Mentre si andranno attenuando gli effetti della vecchia perturbazione della domenica, assisteremo ad un graduale aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo. Tuttavia non si tratterà di un robusto campo di alte pressioni ed infiltrazioni umide ...

Pasqua - Coldiretti : “Nella settimana Santa 400 milioni di uova a tavola” : Sode per la colazione, dipinte a mano per abbellire le case e le tavole apparecchiate o consumate in ricette tradizionali o in prodotti artigianali e industriali saranno circa 400 milioni le uova “ruspanti” consumate durante la Settimana Santa. E’ quanto stima la Coldiretti, in occasione dell’inizio della Settimana Santa che si conclude con la Pasqua, nel sottolineare che si tratta di un numero superiore di circa dieci volte a quelle ...

Settimana Coppi e Bartali 2018 : cronometro finale a Jan Tratnik - Diego Rosa si impone Nella generale : L’Italia sorride con Diego Rosa: il piemontese del Team Sky, grazie al secondo posto odierno nella cronometro conclusiva da Fiorano Modenese a Montegibbio, 12 chilometri molto impegnativi, ha conquistato la classifica generale della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018. Rosa, talento che potrebbe ancora avere tanto da dare al ciclismo, ha conquistato la maglia nei scorsi giorni e oggi l’ha difesa nel migliore dei modi dagli ...

Settimana Coppi e Bartali 2018 : arriva la fuga Nella prima tappa - vince Pascal Eenkhoorn : La fuga assoluta protagonista della prima semitappa della Settimana Internazionale Coppie Bartali 201897 chilometri con partenza e arrivo a Gatteo, mentre nel pomeriggio si disputerà una cronometro a squadre per andare a completare la prima giornata di gara. Lawson Craddock (Team EF Education First), Pascal Eenkhoorn (Team Lotto NL Jumbo), Emil Dima (MS Tina – Focus) si sono avvantaggiati già nei primi chilometri della corsa, accumulando ...

settimanale chi * RIVELATA PER LA PRIMA VOLTA LA STATUA IN 3D CHE RICREA IL CORPO CHE ERA STATO AVVOLTO Nella SANTA SINDONE - foto - - : «E ormai anche la scienza è di questa opinione. Noi abbiamo studiato per anni usando le più sofisticate tecnologie in 3d l'immagine lasciata dal CORPO sul lenzuolo. E la STATUA ne è il risultato ...

Tante piccole novità per le applicazioni Google Nella scorsa settimana : Scopriamo quali sono state le novità, a volte decisamente di poca entità, relative alle applicazioni che Google ha aggiornato nel corso della scorsa settimana: da Android Wear al Play Store, passando per YouTube, Gboard, Contatti e molte altre. L'articolo Tante piccole novità per le applicazioni Google nella scorsa settimana è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Francesca Cipriani - "Voglio diventare mamma"/ Reazione isterica Nella prova settimanale (Isola dei Famosi) : Francesca Cipriani, ipnotizzata da Giucas Casella per la seconda volta consecutiva durante la puntata de L'Isola dei Famosi, ha confessato il sogno di voler diventare mamma.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 00:04:00 GMT)

Roma : fine settimana ghiacciato Nella Capitale. Arriva Burian : Roma – Arriva Burian. Roma al gelo dal prossimo fine settimana Roma – Sarà un weekend all’insegna del maltempo, quello che attende la Capitale. Da... L'articolo Roma: fine settimana ghiacciato nella Capitale. Arriva Burian su Roma Daily News.

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - quando tornerai a vincere una medaglia? Le chance degli azzurri Nella seconda settimana : L’Italia non vince una medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 da venerdì notte quando Michela Moioli trionfava nello snowboardcross: il nostro medagliere è fermo a 2 ori, 1 argento e 3 bronzi. Nel frattempo siamo scivolati in dodicesima posizione e ritornare in top ten è sempre più difficile. Il digiuno di podi si protrarrà per il nostro Paese anche nella giornata di domani: sicuramente lunedì 19 febbraio non potremo ...

Il produttore Gianni Testa a caccia di talenti Nella settimana del Festival di Sanremo : ALL MUSIC NEWS Il produttore Gianni Testa a caccia di talenti nella settimana del Festival di Sanremo Continua senza sosta l’impegno del produttore, compositore e autore calabrese Gianni Testa per i giovani talenti che si affacciano al mondo della musica. Anche quest’anno per la settimana del Festival della Canzone Italiana, 68esima edizione,Testa presenzierà ad importanti eventi collaterali e concorsi canori, quali quelli che ...

Festival di Sanremo - AntoNella Clerici fregata dalla kermesse : addio alla Moroni per tutta la settimana : Antonella Clerici dovrà fare qualche sacrificio per tutta la durata del Festival di Sanremo. Già dallo scorso lunedì 5 febbraio non potrà essere al suo fianco la maestra della cucina, Anna Moroni. La ...