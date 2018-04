Negozi aperti anche a Pasquetta | scioperano i lavoratori | Pressione

Supermercati aperti Pasquetta 2018/ Milano - Roma e gli scioperi : Negozi e centri commerciali (Oggi 2 aprile) : Supermercati aperti a Pasquetta, 2 aprile 2018: Milano, Roma e l'ombra scioperi nel resto d'Italia. Le informazioni sulle aperture di negozi e centri commerciali.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 05:55:00 GMT)

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018/ Milano e Roma : 19% di Negozi non fanno festa (1-2 aprile) : Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018: Roma, Milano, Napoli i negozi e i centri commerciali aperti nei due giorni di festa. Info, orari, indirizzi e link utili(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 17:55:00 GMT)

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018/ Milano e Roma : i Negozi e i centri commerciali (1-2 aprile) : Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018: Roma e Milano, i negozi e i centri commerciali aperti nei due giorni di festa. Info, orari, indirizzi e link utili(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:28:00 GMT)

Negozi aperti a Pasqua e Pasquetta - scioperi in 5 regioni - : A incrociare le braccia i lavoratori del commercio di Cgil, Cisl e Uil in Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia. Protestano contro la liberalizzazione "selvaggia" degli orari e la difesa ...

Negozi aperti a Pasqua e Pasquetta - scioperi in 5 regioni : Negozi aperti a Pasqua e Pasquetta, scioperi in 5 regioni A incrociare le braccia i lavoratori del commercio di Cgil, Cisl e Uil in Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia. Protestano contro la liberalizzazione "selvaggia" degli orari e la difesa del "valore sociale" delle ...

Negozi e centri commerciali aperti a Pasqua e Pasquetta : Chiesa - sindacati e lavoratori protestano : Con Pasqua e Pasquetta, le proteste contro le aperture festive di Negozi e centri commerciali tornano al centro delle polemiche. Chiesa, sindacati e lavoratori protestano contro le cosiddette "liberalizzazioni selvagge" che permettono di tenere i Negozi aperti anche nelle festività cristiane e minacciano iniziative per contrastare le aperture del prossimo week-end.Continua a leggere

Pasqua e Pasquetta - Negozi aperti sì o no? Torna il braccio di ferro : Anche a Pasqua riesplode sulle attività aperte nei giorni di festa. Sciopero in alcune regioni in occasione del lunedì dell'Angelo

Pasqua e Pasquetta - Negozi aperti sì o no? Torna il braccio di ferro : Uova di Pasqua (Getty Images) Lavorare a Pasqua, sì o no? Puntuale a ogni festività si riapre la polemica sul contrasto fra tempo del riposo e della famiglia e tempo del commercio, da molti definito “selvaggio” che, anzi, proprio in certi periodi fa segnare i numeri più consistenti. Perfino Luigi Di Maio ha rispolverato il tema lo scorso dicembre, parlando a un paio di settimane da Natale ed esprimendosi a favore della chiusura festiva. Alla ...

«Negozi aperti per Pasqua e Pasquetta» : protestano Chiesa e sindacati : Secondo i sindacati, le aperture «selvagge» non fanno girare più soldi ed economia, ma al consumare dedichiamo più parte del nostro tempo. Insomma tenere i negozi aperti nei festivi non ha fatto ...

«Negozi aperti per Pasqua e Pasquetta» : Chiesa e sindacati contro il business : Se la cronaca economica ha portato sulle pagine dei quotidiani il caso di Mediaworld dove i sindacati hanno indetto un pacchetto di scioperi proprio per protestare contro il mancato riconoscimento ...

Aperti per Pasqua : Negozi e musei non conoscono festività : Aperti per Pasqua e Pasquetta? Domenica 1 e lunedì 2 aprile in occasione delle festività di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo i principali musei, parchi archeologici...

Negozi aperti per Pasqua e Pasquetta. Ma è giusto? : «La festa non si vende. Il commercio non è un servizio essenziale». «Le aperture indiscriminate non hanno portato vantaggi, è aumentata solo la precarietà». È la voce dei sindacati contro le aperture dei Negozi nei giorni di festa, in particolare Pasqua e Pasquetta. In Emilia-Romagna, Toscana e Lazio Cgil, Cisl e Uil del Commercio hanno proclamato uno sciopero per le due giornate di festa, 1 e 2 aprile. LEGGI ANCHEPrevisioni meteo: sole a Pasqua ...