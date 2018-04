NBA Regular Season 2017 18 | Blazers e Wizards ai playoff | bene i Jazz | sperano ancora

NBA Regular Season 2017/18 : Bene i Pacers - scatto decisivo verso i playoff degli Heat - i Clippers non mollano! : Ultimo articolo di marzo per questa NBA Regular Season 2017/18 che è praticamente giunta al termine. Ci sono ancora alcuni posti nei playoff da assegnare e l’incertezza regna sovrana soprattutto nella Western Conference, visto che nella Eastern Conference pare tutto deciso. Andiamo dunque a vedere i risultati delle 8 partite giocate mercoledì in questa NBA Regular Season. Le due squadre leader delle Conference, ovvero Raptors e ...

NBA Regular Season 2017/18 : Cavs e Sixers straordinari nella Eastern Conference - nella Western Conference bene Pelicans e Spurs - provano a risollevarsi Nuggets e Hornets! : E’ stata una tre giorni alquanto importante quella di questa NBA Regular Season 2017/18. I primi verdetti infatti sono già stati sanciti. Ben 4 squadre hanno conquistato il pass per i playoff: nella Eastern Conference Raptors e Celtics e nella Western Conference Rockets e Warriors. La situazione però nella corsa alla 2° fase della stagione è ancora apertissima e dunque vediamo tutti i risultati di questi tre giorni partendo dalle 8 ...

NBA Regular Season 2017/18 : Rockets sempre più in vetta nella Western Conference - Pelicans in risalita - ripresa tardiva per i Pistons! : E’ tempo di match decisivi in questa NBA Regular Season 2017/18 e nell’inizio di quest’altra settimana di marzo ne abbiamo visti parecchi. Molti sono stati fondamentali in vista dei playoff e, se nella Eastern Conference ormai sembra che le 8 squadre ci siano già, nella Western Conference tutto è molto più in bilico. Andiamo dunque a vedere tutti i risultati di questa tre giorni +1, a partire dalle 3 partite giocate ...

NBA Regular Season 2017/18 : Rockets e Blazers volano - bene Thunder e Sixers - si risollevano Jazz e Spurs! : Terzo weekend semplicemente sensazionale in questa equilibratissima NBA Regular Season 2017/18! Tante le partite dal risultato inatteso e due classifiche molto corte in ottica playoff. Andiamo dunque a vedere quali sono stati i risultati di questi tre giorni a partire dalle 9 partite giocate venerdì in questa NBA Regular Season. I Raptors hanno vinto anche contro i Pacers (99-106 il finale) salendo così ad 11 vittorie consecutive. Non ...

NBA Regular Season 2017/18 : Mister tripla doppia Westbrook porta in alto i Thunder - impressionanti le strisce vincenti di Raptors e Blazers! : Sono stati tre giorni molto soft e quasi di rifiato prima dell’ultimo sforzo quelli di questa terza settimana di marzo dell’NBA Regular Season 2017/18. Protagonista assoluto è stato Russell Westbrook, autore di due triple doppie consecutive. Ancora benissimo Blazers e Raptors, che hanno una striscia aperta rispettivamente di 9 e 10 vittorie. Andiamo dunque a vedere i risultati delle partite di questa NBA Regular Season, ...

NBA Regular Season 2017/18 : Bene Raptors e Pacers nella Estern Conference - spettacolare la corsa all’8° posto nella Western Conference tra Clippers - Jazz e Nuggets! : Secondo weekend di marzo veramente appassionante quello di questa NBA Regular Season 2017/18! Weekend che ci ha permesso di guardare le due classifiche in ottica playoff ormai molto diverse. nella Eastern Conference i giochi per i primi otto posti sembrano quasi fatti, mentre nella WEstern Conference ci sono ancora diverse squadre che mirano ad un posto nei playoff. Vediamo dunque cosa è successo in questi tre giorni di NBA Regular Season ...

NBA Regular Season 2017/18 : Raptors e Rockets saldamente al comando nelle due Conference - bene Warriors e Pelicans! : L’NBA Regular Season 2017/18 prosegue sempre ricca di partite verso gli attesi playoff. Le squadre stanno dando spettacolo e sono sempre più ciniche per cercare di centrare il primo obiettivo stagionale che è naturalmente l’accesso ai playoff. Andiamo dunque a vedere come sono andate anche queste partite dell’NBA Regular Season 2017/18 partendo dalle 8 giocate mercoledì. I Raptors con 25 punti di DeRozan hanno battuto ...

NBA - Anthony Davis avanza la sua candidatura : è lui l'MVP della regular season? : Tutti dicono che il basket è uno sport fatto di parziali, di inerzia. Questo è il nostro momento: non sappiamo fin dove riusciremo a reggere, ma adesso dobbiamo scendere in campo e vedere cosa ...

NBA Regular Season 2017/18 : Blazers e Pacers sorprendenti - risalgono Heat e Jazz! : Sono stati altri tre giorni importanti quelli appena trascorsi per l’NBA Regular Season 2017/18! Ormai la stagione regolare si avvia verso la sua conclusione e si iniziano a tirare le somme in vista dei playoff. Playoff che saranno molto incerti e ci sono ad ora molte squadre, sia nella Eastern Conference che nella Western Conference, che sono in piena lotta per arrivarci. Vediamo dunque come sono andate tutte le partite di questi ...

NBA Regular Season 2017/18 : Warriors e Raptors al top - Sixers e Thunder in veloce risalita! : Fiocca la neve a Milano (incredibile!), fiocca la neve in tutta Italia e siamo a marzo (pazzesco!). Fioccano per fortuna (e numerose) le partite in questa NBA Regular Season 2017/18! La prima tre giorni di marzo ci ha regalato grandi emozioni e match esaltanti, di cui ora insieme scopriremo i risultati. Partiamo dunque dalle 9 partite di questa NBA Regular Season che si sono giocate giovedì. Le prime della classe, ovvero Rockets nella ...

NBA Regular Season 2017/18 : Strepitosi Harden e Davis che trascinano in alto Rockets e Pelicans - bene anche Wizards e Hornets! : Gli ultimi quattro giorni di febbraio dell’NBA Regular Season 2017/18 sono stati a dir poco strani ma appassionanti. Se il freddo gela su gran parte d’Italia, nei parquet della NBA le partite sono state molto calde e le sorprese non sono affatto mancate. Andiamo dunque a vedere tutti i risultati partendo dalle ultime tre sfide disputate domenica in questa NBA Regular Season. Importante la vittoria degli Spurs di Aldridge (27 ...

NBA Regular Season 2017/18 : Volano Warriors e Celtics - Sixers e Blazers risalgono in ottica playoff - bene anche Hornets e Lakers! : Dopo lo strabiliante All Star Weekend di Los Angeles conclusosi con un All Star Game spettacolare vinto 148-145 dal Team LeBron sul Team Stephen, è ricominciata alla grande l’NBA Regular Season 2017/18! Le tante partite disputate in questi tre giorni hanno offerto diverse emozioni e noi vedremo e analizzeremo tutti i risultati dei match di questa NBA Regular Season partendo dai 6 giocati venerdì. Gli Warriors ripartono vincendo ...

NBA Regular Season 2017/18 : Raptors e Rockets sorprendentemente in vetta alle due Conference - Jokic fa volare i Nuggets! : La NBA Regular Season 2017/18 ci ha regalato tre fantastici giorni prima del grande evento dell’All Star Weekend, quest’anno di scena a Los Angeles. Visto che le cose sono tante da dire non perdo altro tempo e andiamo insieme a scoprire quali sono stati i risultati di questa tre giorni di NBA Regular Season. Partiamo dalle 6 partite giocate mercoledì. Trasferte vincenti per Rockets e Cavs nei 2 big match della giornata. I primi ...

NBA Regular Season 2017/18 : Bene gli Warriors e i nuovi Cavs - decima vittoria consecutiva per i Jazz! : Nella settimana che ci porta all’All Star Game di Los Angeles la NBA Regular Season 2017/18 ci ha fatto vedere nelle poche partite in programma il solito grande spettacolo. Dunque senza ulteriori indugi andiamo ad analizzare le partite di questa NBA Regular Season, partendo come promesso dalle ultime 4 giocate domenica. Nel sentitissimo big match del TD Garden tra Boston e Cleveland, i nuovi Cavs guidati dal solito LeBron James (24 e ...