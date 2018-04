NBA | D' Antoni in vista dei playoff | ' Non dobbiamo riposare | perdiamo ritmo'

NBA - San Antonio lezione a Houston. Durant - 29 - fa ripartire Golden State : Gli Spurs danno una lezione di basket ai Rockets, costretti a mettere una pietra sopra alla striscia di 11 vittorie consecutive. Kevin Durant dice 29 e i Warriors tornano al successo casalingo dopo ...

NBA 2018 : San Antonio ferma Houston - i Sixers volano con Belinelli. Pasqua ricca di partite : Tante partite e classifiche si stanno delineando in maniera sempre più precisa. La gran parte delle formazioni NBA sono scese in campo nella giornata di ieri, tra la serata e la notte italiana: nei 13 match in programma della stagione regolare NBA 2018 non sono mancati dei risultati interessanti. Come la vittoria dei San Antonio Spurs sugli Houston Rockets, in netta difficoltà contro una squadra che sulla carta, per quanto visto in questa ...

NBA - San Antonio Spurs-Houston Rockets LIVE : L'appuntamento è per le 21.30, su Sky Sport 1 HD e anche su skysport.it per lo streaming LIVE eccezionalmente aperto a tutti.

NBA Sundays - San Antonio-Houston è sfida in panchina : D'Antoni contro la bestia nera Popovich : Sono convinto che ha spesso di provare a convincere il mondo che non è così, perché tanto la storia che è stata raccontata finora vende di più". Specchio ancora più sincero dell'ammirazione dell'...

Basket - NBA : San Antonio vede i playoff - Golden State cade in casa : NEW YORK - San Antonio ottiene un successo fondamentale in chiave playoff, Golden State cade in casa contro Milwaukee e regala a Houston la matematica certezza di chiudere la regular season al primo ...

NBA : Westbrook pasticcia nel finale - San Antonio vince grazie a Aldridge : San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 103-99 TABELLINO Vi ricordate quando qualche settimana fa i San Antonio Spurs erano scivolati fino al decimo posto e la loro qualificazione ai playoff sembrava ...

Basket - NBA 2018 : Golden State perde senza conseguenze - risale San Antonio : Se alcune squadre devono ancora confermare o migliorare il proprio piazzamento in classifica per entrare ai playoff, per altre gli ultimi match della stagione regolare NBA 2017-2018 hanno ben poco da dire. È il caso, per esempio, dei Golden State Warriors, che nell’ultimo periodo hanno vistosamente rallentato non avendo necessità di guadagnare posizioni in classifica, complici anche diversi infortuni che stanno mettendo in difficoltà la ...

NBA - San Antonio-Houston in streaming su skysport.it la sera di Pasqua : ... guidato dal principale candidato MVP della stagione? L'appuntamento per scoprirlo è per domenica 1 aprile alle 21:30 in streaming aperto eccezionalmente a tutti su skysport.it, oltre che ovviamente ...

NBA Sundays - Milwaukee con Giannis sfida San Antonio LIVE : Non c'è Kawhi Leonard, ma la buona notizia è che c'è Giannis Antetokounmpo in campo, nonostante la distorsione alla caviglia che gli aveva fatto saltare la sfida con Chicago. I quintetti sono entrambi ...

NBA 2018 : LeBron James ne fa 35 e trascina Cleveland contro Toronto. Vince San Antonio - bene Philadelphia e Marco Belinelli : In NBA era la notte del big match in vetta alla Eastern Conference tra Cleveland e Toronto. Uno scontro al quale i Cavaliers si presentavano senza cinque giocatori, oltre a coach Tyronn Lue, che due partite fa ha annunciato la sua assenza a tempo indeterminato. C’era però LeBron James, che si è fatto sentire: 35 punti, 17 assist e 0 palle perse per guidare i compagni alla vittoria per 132-129. Il Re è stato importante nel finale, prima ...

NBA 2018 : un super LeBron James trascina Cleveland. Belinelli mette la firma nel successo di Philadelphia. San Antonio batte Golden State : Sono otto le partite della notte NBA. Per la prima volta senza Tyroon Lue in panchina, i Cleveland Cavaliers superano 124-115 i Milwaukee Bucks. Straordinario duello tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo: LBJ è semplicemente straordinario e chiude con una pazzesca tripla doppia da 40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, mentre il greco si “limita” ad una doppia doppia da 37 punti e 11 rimbalzi. Una vittoria importante comunque per i ...

NBA 2018 : Houston inguaia San Antonio - Lillard e Westbrook trascinano Portland e OKC : Il piatto forte della notte NBA era il derby texano tra Houston e San Antonio, confronto vinto abbastanza facilmente dai Rockets, 109-93. La squadra di Mike D’Antoni ha infatti controllato il match sin dall’avvio, spingendo sull’acceleratore in maniera definitiva nel terzo periodo, quando si è attivato James Harden, autore di 16 dei suoi 28 punti totali nel parziale di 16-4 che ha spaccato l’incontro, prima di accomodarsi ...

NBA - ciclone Westbrook : Okc batte e sorpassa San Antonio : Si fa sempre più serrata in Nba la lotta per un posto nei playoff. Nel turno di questa notte grande impresa di Oklahoma, che ha battuto 104-94 i San Antonio Spurs, scavalcandoli in classifica nella ...