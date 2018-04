Nati oggi | tutti i compleanni del mese di aprile

FOGGIA - EGIZIANO ARRESTATO PER TERRORISMO/ “Sgozzate gli infedeli” : bimbi indottriNati - la raccolta fondi Isis : TERRORISMO, FOGGIA: ARRESTATO presidente moschea Al Dawa. Ultime notizie Isis: un 58enne EGIZIANO è finito in manette nell'ambito dell'operazione "Bad Teacher".(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Omicidio Garlasco : l’ultimo sfregio di Alberto Stasi alla famiglia di Chiara Poggi. Il giudice : ”Tassello di una serie di raffiNati atti’ : É stata archiviata l’indagine sulla rinuncia di Alberto Stasi all’eredità paterna. La famiglia Poggi aveva, infatti, presentato una denuncia nei confronti di Stasi, condannato a 16 anni il 13 dicembre 2015 per l’Omicidio di Chiara Poggi e al risarcimento di un milione di euro. Per l’accusa, Stasi ha evitato di diChiarare di accettare l’eredità entro 40 giorni dalla chiusura dell’inventario, facendo ...

MillionDAY/ Estrazioni oggi alle ore 19 : i numeri vincenti e i 7 fortuNati milionari (19 marzo 2018) : MillionDAY, Estrazioni di oggi alle ore 19: i numeri vincenti e i 7 fortunati milionari giunti fino ad oggi. Ultime notizie, come si gioca e quanto si vince nel gioco Lottomatica(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 18:28:00 GMT)

MillionDay/ Estrazione di oggi : i numeri vincenti del sabato e quelli più fortuNati! (17 marzo 2018) : MillionDay, Estrazione di oggi 17 marzo 2018: i numeri vincenti del venerdì! Riparte l'assalto al premio da un milione di euro. La combinazione fortunata e le probabilità di vincita(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 16:00:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 15 marzo 2018 a LatteMiele : Toro frastorNati e nervosi - Gemelli qualcosa non va : Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 15 marzo 2018. Analisi segno per segno: Acquario attenzione allo stato di salute, Sagittario stanco, Capricorno in difficoltà. Leone da Maggio si migliora.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:01:00 GMT)

Da oggi migliaia di bambini non vacciNati non possono entrare a scuola : Sabato scorso, 10 marzo, è scaduto il termine per regolarizzarsi con la legge sull'obbligo vaccinale. Secondo quello che prevede la norma voluta e firmata dal ministro Lorenzin?, le...

Oggi migliaia di bambini non vacciNati non potranno entrare in aula : È scaduto il 10 marzo il termine per mettersi in regola con la legge sull'obbligo vaccinale. Come previsto dalla norma firmata dal ministro Lorenzin?, le autocertificazioni consegnate prima dell'inizio dell'anno scolastico (alle quali molti genitori hanno fatto ricorso anche per le difficoltà logistiche dei primi mesi) vanno sostituite con la certificazione "comprovante l'avvenuta vaccinazione". Se il ...

Kung Fu Panda 3 su Italia1/ Conquistò una nomiNation agli MTV Movie Awards (oggi 10 marzo 2018) : Kung Fu Panda 3, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 10 marzo 2018. Nel cast di doppiatori: Jack Black e Angelina Jolie, alla regia Jennifer Yuh e Alessandro Carloni. (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:18:00 GMT)

Non versavano imposta di soggiorno - condanNati i gestori di struttura ricettiva di Siena : Per tre anni, dal 2012 al 2015, non avevano versato l'imposta di soggiorno. Così sono stati condannati gli evasori che gestiscono una struttura ricettiva a Siena. Facciamo un passo indietro. Grazie ...

Inaugurati oggi i 70° CampioNati sciistici delle Truppe Alpine : 1/5 ...

ALPECIMBRA Fis Children Cup : oggi Oltre 400 atleti impegNati nelle selezioni nazionali - : * TUTTE LE GARE IN DIRETTA STREAMING Tutte le gare dell'ALPECIMBRA Fis Children Cup " 47° Criterium Internazionale Giovani Fis verranno trasmesse in diretta streaming, che potrà essere vista in tutto ...

Elezioni sondaggi clandestini previsioni aggiorNati oggi domenica 4 Marzo.Chi vince elezioni regionali Lombardia - Lazio e nazionali : Se nessuna delle coalizioni raggiungerà il 40% dei voti non scatterà il premio della maggioranza e la formazione di un governo senza appoggi trasversali sarà impossibile..

Elezioni - previsioni chi vince da sondaggi - previsioni aggiorNati oggi sabato 3 marzo interni partiti : Non c'è alcun partito politico che può dormire sonni tranquilli, come tra l'altro dimostrato dai sondaggi aggiornati, interni e social. .

Elezioni - la giunta di Roseto Val Fortore (Foggia) diserta le urne : "Isolati e abbandoNati" : La protesta contro il disinteresse verso le sorti del borgo con mille abitanti. La sindaca Lucilla Parisi: "Non andremo a votare né noi né i nostri familiari,...