Napoli Trovato il cadavere di Nicola Marra

Napoli - 20enne scomparsp dopo una serata in discoteca in costiera : ritrovato il corpo - ipotesi incidente : La famiglia aveva denunciato la scomparsa di Nicola e tanti erano stati gli appelli susseguitisi in queste ore. Le ricerche sono state coordinate dai carabinieri. Prima di allontanarsi, il giovane ...

Napoli - 20enne scompare dopo discoteca in costiera : trovato corpo in un vallone : Napoli, 20enne scompare dopo discoteca in costiera: trovato corpo in un vallone Da quanto hanno riferito gli amici che erano con lui, Nicola era in evidente stato di alterazione psicofisica per l’alcol Continua a leggere

Napoli - 'freddata come una camorrista' : trovato il corpo del marito suicida : Lo stavano cercando da un giorno, l'hanno trovato morto questa mattina. Si è ucciso Pasquale Vitiello, 35 anni, marito killer che ieri, nel giorno della festa del papà, ha ucciso la moglie da cui si stava separando, Immacolata Villani, 31 anni, per poi fuggire a bordo di uno scooter. Lei aveva appena accompagnato a scuola la loro figlia di nove anni a Terzigno, Napoli. E' stata un'esecuzione: "Freddata come una camorrista", hanno detto sconvolti ...

Napoli - donna uccisa davanti a scuola : trovato morto il marito - si è suicidato con la stessa pistola : È stato trovato a Terzigno il corpo senza vita di Pasquale Vitiello, marito di Immacolata Villani, la donna di 31 anni uccisa ieri davanti alla scuola elementare dove aveva accompagnato la figlia. Il corpo, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, è stato trovato in via Plinio, all’interno di un rudere nelle campagne del paese. L’uomo era ricercato da lunedì e si è suicidato con la stessa arma con cui ha ucciso la moglie, da cui si ...

Il Comune di Napoli salvo dal dissesto - De Magistris 'Trovato l accordo su Cr8' : Il Comune di Napoli prende fiato. L'ipotesi dissesto si allontana ulteriormente, perchè oggi a Roma si è trovato l'accordo tra Governo e amministrazione per saldare l'annoso debito al Consorzio Cr8 ...

Accordo già trovato - il Napoli sta chiudendo il primo grande colpo del 2018/19 Video : Mentre le attese e le attenzioni sono tutte rivolte al campionato italiano di calcio con dei grandi big match previsti in questo weekend per la ventisettesima giornata, il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a lavorare sottotraccia anche sul fronte mercato per non farsi trovare impreparato in estate, quando a luglio aprira' la sessione estiva, sessione in cui i partenopei saranno sicuramente protagonisti. Tra entrate e anche probabili ...

Accordo già trovato - il Napoli sta chiudendo il primo grande colpo del 2018/19 : Mentre le attese e le attenzioni sono tutte rivolte al campionato italiano di calcio con dei grandi big match previsti in questo weekend per la ventisettesima giornata, il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a lavorare sottotraccia anche sul fronte mercato per non farsi trovare impreparato in estate, quando a luglio aprirà la sessione estiva, sessione in cui i partenopei saranno sicuramente protagonisti. Tra entrate e anche probabili uscite ...