NAPOLI | SCOMPARSO 20ENNE NICOLA MARRA Positano | ultime notizie | si teme malore sugli

NAPOLI. Paura per Nicola Marra : scomparso dopo la notte al Music on the rocks : Pasqua da incubo per familiari ed amici di Nicola Marra. Del ventenne di Napoli non si hanno più notizie dopo una

Uomo scomparso a NAPOLI - avvistato in zona Fontanelle : ricerche coi droni : La Protezione civile della Regione Campania sta collaborando alla ricerca di una persona scomparsa a Napoli il 12 febbraio scorso. L'Uomo, 50 anni, senza fissa dimora, era ospite di un convento , ...

Maltempo - uomo scomparso a NAPOLI : ricerche in corso : La Protezione civile della Regione Campania sta collaborando alla ricerca di una persona scomparsa a Napoli il 12 febbraio scorso. L’uomo, SM, classe ’68, senza fissa dimora, era ospite di un convento (dormitorio La Palma) ed è stato avvistato nei pressi delle cave di tufo tra Salita dello Scudillo e le Fontanelle. Dopo una riunione tecnica in Prefettura di Napoli, i volontari e il personale della Protezione civile della Regione ...

Daniele Orabona trovato morto al Centro Direzionale di NAPOLI : era scomparso il 14 febbraio : Daniele Orabona è stato trovato morto nei pressi del Centro Direzionale di Napoli. Il giovane, 31 anni, era scomparso dalla sua casa di Parete, dove viveva con i genitori nel casertano, lo scorso 14 ...

La video sorveglianza svela le cause della morte del 16enne scomparso a NAPOLI : Un'intera città in apprensione e con la speranza che da un momento all'altro il sedicenne scomparso a Napoli, Ciro Ascione, avrebbe finalmente fatto rientro nella sua casa ad Arzano, cittadina del napoletano. Purtroppo dopo tre giorni di agonia arrivò il tragico epilogo che ha decretato il ritrovamento del corpo senza vita del giovane partenopeo. Ascione era stato ritrovato senza vita lungo i binari del treno e proprio per questo motivo in tanti ...

NAPOLI : cadavere su binari - è il 16enne Ciro Ascione scomparso sabato sera : È stato trovato il corpo senza vita sui binari del treno del 16enne Ciro Ascione di Arzano in provincia di Napoli che era scomparso lo scorso sabato sera e da allora non si erano avute più notizie. Secondo le ultime indiscrezioni, il 16enne è stato immortalato per l'ultima volta alla stazione di piazza Garibaldi di Napoli dalle telecamere di sicurezza della stazione, dopodiché non si hanno avute più notizie, fino alla tragica notizie di ieri ...