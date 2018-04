Napoli | Luigi de Magistris | ' Siamo riusciti nel miracolo laico dell' approvazione del

Funerali di Luigi Necco - c'è il Napoli di ieri. Assente quello di oggi : C'era il Napoli di ieri - con personaggi come Corrado Ferlaino, il presidente dei due scudetti, Luis Vinicio e Faustino Cané - per l'ultimo saluto al giornalista Luigi Necco. In chiesa non c'era ...

Addio Luigi Necco - cantore di Napoli e del Napoli : E' invece dalla contaminazione continua che nasce la micro-cellula dell'originalità, l'elemento che distingue una comunissima cronaca da un racconto imperdibile. Avere orizzonti tanto ampi consente ...

'Milano chiama - Napoli risponde' : parola di Luigi Necco - tra Maradona e l'arte di Totò : Per Necco, d'altronde, non c'era differenza tra sport, arte o cronaca nera: "per me è tutto cronaca" sosteneva. Celebre la sua inchiesta sul Totonero, un modo di fare giornalismo da cui in futuro ...

Napoli saluta Luigi Necco : La salma di Luigi Necco sarà esposta al pubblico nella camera ardente allestita nella cappella del padiglione monumentale dell' ospedale Cardarelli di Napoli dove il popolare giornalista era ...

Addio a Luigi Necco - volto storico di 90° minuto e cantore del Napoli di Maradona : Il calcio, la passione per l'archeologia, ma anche la cronaca raccontata con coraggio, pagata con un agguato della Camorra . Un cronista a tutto tondo, dalla schiena dritta. Certo, la prima immagine ...

Chi era Luigi Necco - volto di Novantesimo Minuto morto a Napoli : Storico inviato al seguito di Maradona, giornalista non solo sportivo gambizzato dalla camorra per le sue denunce

Morto Luigi Necco - volto storico di Napoli a 90° minuto : Dopo la pensione, aveva continuato a condurre sull'emittente locale Teleoggi-Canale 9 un programma televisivo 'L'emigrante', contenitore di cronaca quotidiana napoletana. Nel suo passato, anche un ...

Giornalisti : morto a Napoli Luigi Necco : Impegnato per qualche tempo anche in politica , fu consiglierecomunale, rimase ferito in agguato in Irpinia a opera di unsedicente pseudo tifoso dell'Avellino nei tempi in cui Necco inserie A seguiva ...

Luigi Necco morto a Napoli : giornalista sportivo e volto storico di “90° minuto” : “Addio al grande Luigi Necco. Per sempre nel cuore della famiglia Rai e di milioni di telespettatori che non lo dimenticheranno mai”. Così il responsabile del TgR Campania Antonello Perillo ha annunciato su Twitter la morte del collega Luigi Necco, volto storico di ‘Novantesimo minutò. Necco avrebbe compiuto 84 anni a maggio ma l’ha stroncato, la scorsa notte, una grave insufficienza respiratoria. Il giornalista è morto ...

