Napoli - l'annuncio di de Magistris : «Bilancio approvato - lavoro durissimo - quasi impossibile» : «Sabato alle 22.30, vigilia di Pasqua, abbiamo approvato in Giunta il bilancio di previsione 2018 del Comune. E' stato un lavoro durissimo , quasi impossibile» . È l'annuncio ...

Napoli - l'annuncio di De Laurentiis : 'Allan ha firmato : resta fino al 2023' : Napoli - Per restare grandi, oltre che comprare, bisogna cercare di mantenere in squadra i migliori. Questo il Napoli lo sa e così - come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis - ha allungato ...