Napoli | 20enne scompare dopo discoteca in costiera | trovato corpo in un vallone

Napoli - SCOMPARSO 20ENNE NICOLA MARRA/ Positano - ultime notizie : si teme malore sugli scogli dopo la Discoteca : Positano, 20ENNE sparito dopo serata in Discoteca: non si hanno ancora notizie di NICOLA MARRA, giovane napoletano. La polizia da 24 ore cerca indizi: si teme malore sugli scogli(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 11:32:00 GMT)

