Motocross - GP Trentino 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Pietramurata : Primo dei tre appuntamenti del Mondiale Motocross in Italia. A Pietramurata, il prossimo weekend andrà in scena il GP del Trentino. La lotta nella MXGP è serratissima: dopo tre prove, Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings sono esattamente in parità e il loro duello promette scintille anche nel prossimo round. Diversa la situazione in MX2 dove Pauls Jonass sta dominando dall’inizio della stagione e promette di proseguire il suo splendido ...