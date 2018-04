Mostre | a Venezia apre ‘Venice Secrets | Crime e Justice’

meteoweb.eu

: RT @Palazzo_Grassi: Da Lee Friedlander a Rudolf Stingel. Vi aspettiamo a Punta della Dogana con “Dancing with Myself”. Dall’8aprile, a Vene… - mihijo2073 : RT @Palazzo_Grassi: Da Lee Friedlander a Rudolf Stingel. Vi aspettiamo a Punta della Dogana con “Dancing with Myself”. Dall’8aprile, a Vene… - Palazzo_Grassi : Da Lee Friedlander a Rudolf Stingel. Vi aspettiamo a Punta della Dogana con “Dancing with Myself”. Dall’8aprile, a… - jonkrans : RITRATTI IN MINIATURA E ALTRE MEMORIE AL TEMPO DI NAPOLEONE. La donazione Paola Sancassani | Museo Correr | -

(Di lunedì 2 aprile 2018), 2 apr. (AdnKronos) – Al trecentesco Palazzo Zaguri si è aperta in questi giorni ‘Venice’. Una mostra con reperti originali, strumenti di morte e di tortura, atti giudiziari originali esposti per la prima volta, che raccontano al pubblico come la Repubblica Serenissima applicava la Giustizia, in modo severo ma con pene certe, anche se a tratti crudeli nel periodo storico che va dal XIII al XVIII secolo. Suggestive scenografie, testimonianze e documenti inediti, macchine di morte, corpi veri plastinati sono solo alcuni degli elementi che concorrono a rendere Veniceuna mostra unica nel suo genere e a mostrare misteri, segreti, morte e oscurità.In un grande palazzo attraverso un percorso di ben cinque piani diviso in 36 stanze il visitatore avrà modo di visionare numerosi documenti originali, associati a strumenti di tortura autentici, provenienti ...