Mostre | a Venezia apre ' Venice Secrets | Crime e Justice' 2

Mostre : a Venezia apre ‘Venice Secrets : Crime e Justice’ : Venezia, 2 apr. (AdnKronos) – Al trecentesco Palazzo Zaguri si è aperta in questi giorni ‘Venice Secrets’. Una mostra con reperti originali, strumenti di morte e di tortura, atti giudiziari originali esposti per la prima volta, che raccontano al pubblico come la Repubblica Serenissima applicava la Giustizia, in modo severo ma con pene certe, anche se a tratti crudeli nel periodo storico che va dal XIII al XVIII secolo. ...