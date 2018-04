Morto l’ex dittatore guatemalteco Efrain Rios Montt

Lo straziante annuncio dell’ex portiere Canizares : “mio figlio è Morto” [FOTO] : Morto il figlio di Canizares. Terribile lutto per l’ex portiere Santiago Cañizares, in carriera ha vestito di Real Madrid e Valencia tra le più importanti. L’annuncio è arrivato via social: “Mio figlio Santi è morto”, il piccolo di 5 anni lottava contro una malattia grave. “Credo che dovrei essere io a dirvelo, in segno di gratitudine per tutti i messaggi di sostegno e affetto che ho ricevuto in questi mesi. È ...

Parma - Loris Borghi Morto suicida/ L’ex rettore indagato trovato sotto cavalcavia : “oltraggiato da molti” : Parma, si è suicidato l'ex rettore dell'Università Loris Borghi: è stato trovato morto in auto sotto un cavalcavia, era indagato per l'inchiesta "Pasimafi". "Oltraggiato e abbandonato"(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:10:00 GMT)

Sale la tensione fra Londra e Mosca per l’ex spia avvelenata. Nella City trovato Morto l’esule russo Glushkov : Un altro esiliato russo è stato trovato morto Nella sua abitazione di Londra. La vittima è l’ex uomo d’affari Nikolai Glushkov, 69 anni, strettamente legato in passato al defunto Boris Berezovski, chiacchierato oligarca che ebbe ruoli di primo piano al Cremlino prima di entrare in rotta di collisione con Vladimir Putin, morì nel 2013. Le cause del...

È Morto Oskar Gröning - l’ex nazista di 96 anni soprannominato “il contabile di Auschwitz” : Oskar Gröning, un ex nazista di 96 anni soprannominato “il contabile di Auschwitz”, è morto. Gröning nel 2015 era stato condannato a quattro anni di prigione per essersi reso «complice di almeno 300mila crimini» commessi ad Auschwitz fino al 1944. Lo scorso The post È morto Oskar Gröning, l’ex nazista di 96 anni soprannominato “il contabile di Auschwitz” appeared first on Il Post.

Piero Ostellino Morto - addio all’ex direttore del Corriere della Sera : È morto Piero Ostellino. L’ex direttore del Corriere della Sera aveva 82 anni. Guidò il quotidiano di via Solferino dal 1984 al 1987. La notizia della morte compare sul sito del Corriere: “Convinto liberale e garantista, aveva fondato il Centro Einaudi di Torino ed era stato corrispondente da Mosca e da Pechino. Contrastò sempre lo statalismo dirigista”. L'articolo Piero Ostellino morto, addio all’ex direttore del ...

Gian Marco Moratti è Morto/ Marito di Letizia e fratello dell’ex presidente Inter : il suo ruolo nel club : Gian Marco Moratti è morto: addio al celebre petroliere, simbolo dell'imprenditoria italiana e fratello dell'ex presidente dell'Inter Massimo. Marito di Letizia e simbolo della Milano bene(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:51:00 GMT)

Lutto a Milano. Morto Gian Marco Moratti fratello dell’ex patron dell’Inter : La città di Milano è in Lutto. E’ Morto a 81 anni l’imprenditore Gian Marco Moratti. Si tratta del fratello

È Morto a 36 anni l’ex calciatore irlandese Liam Miller : aveva giocato nel Manchester United e nel Leeds : È morto il calciatore irlandese Liam Miller: aveva 36 anni e un tumore al pancreas. Miller aveva iniziato a giocare nelle squadre giovanili del Celtic, una delle due più forti squadre scozzesi, ed aveva giocato anche nel Leeds, nel Sunderland The post È morto a 36 anni l’ex calciatore irlandese Liam Miller: aveva giocato nel Manchester United e nel Leeds appeared first on Il Post.

È Morto l’ex calciatore Bruno Pace - aveva 74 anni : È morto mercoledì all’Ospedale Civile di Pescara l’ex calciatore e allenatore di Serie A Bruno Pace: era ricoverato dallo scorso dicembre per un arresto cardiaco che gli aveva causato delle complicanze polmonari. Fra gli anni Sessanta e Settanta, Pace giocò The post È morto l’ex calciatore Bruno Pace, aveva 74 anni appeared first on Il Post.

Aurora Betti / Grave lutto per l’ex protagonista di Temptation Island : è Morto il nonno : Aurora Betti, Grave lutto per l'ex protagonista di Temptation Island: è morto suo nonno; la notizia tramite Instagram dove ha postato una foto e l'ultimo saluto.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 08:46:00 GMT)

Nazionale - è Morto l’ex Ct Azeglio Vicini : Il calcio italiano è a lutto. E’ morto a Brescia l’ex commissario tecnico della Nazionale Azeglio Vicini. L’ex Ct ci ha lasciati alla soglia degli 85 anni, intristendo notevolmente questo ultimo giorno di calciomercato. E’ stato il tecnico degli azzurri ai Mondiali di Italia 90, ai quali arrivammo terzi, ed è rimasto in carica sulla panchina dell’Italia sino al 1991 prima di venir sostituito come Ct della Nazionale ...