Morti sul lavoro | 151 nei primi tre mesi di quest' anno

Morti sul lavoro - Milano maglia nera. Fontana : «Basta - ora prevenzione» : Sono Morti il giorno di Pasqua per l'esplosione di un'autoclave in un serbatoio due operai della Ecb Company srl di Treviglio, nel Bergamasco. Le vittime, Giuseppe Legnani di Casirate d'Adda e ...

Grossa frana sulla Statale della Val Vigezzo tra il Piemonte e la Svizzera - Morti 2 svizzeri : Tragedia nella Val d'Ossola, al confine tra Italia e Svizzera: un'auto è stata travolta da una Grossa frana nel pomeriggio di Pasqua ed è finita in un dirupo. morti i due occupanti, un uomo e una donna svizzeri sulla cinquantina. La frana ha investito la strada Statale 337 della valle Vigezzo, nei pressi di una frazione del Comune di Re (Verbano-Cusio-Ossola), Meis, poco distante dal confine di Ponte Ribellasca.Non c'è stato ...

Morti sul lavoro - 151 da inizio anno : 19.33 Morti sul lavoro, 151 da inizio anno Con i due Morti di oggi nell'azienda del Bergamasco, sale a 151il numero di lavoratori deceduti per incidenti sul lavoro dall'inizio all'anno, un numero notevolmente più alto dei 113 registrati nello stesso periodo del 2017. Lo sottolinea l'Osservatorio indipendente di Bologna, che da 10 anni monitura l'andamento degli infortuni mortali. La Regione che conduce la triste classifica è il Veneto (20 ...

Svizzera : valanga sulle Alpi - 3 Morti : BERLINO, 1 APR - Un gruppo di sciatori è stato travolto ieri da una valanga sulle Alpi svizzere: tre persone sono morte, altri due sono rimasti feriti e trasportati in ospedale con feriti lievi. Lo ...